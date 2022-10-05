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    Amerikalılar, faiz artışları konusunda ikiye bölündü

    Ülkede yapılan ankete katılanlar, faizdeki tırmanış nedeniyle bütçeleriyle ilgili endişeli olduklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 14:47
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    Amerikalılar, faiz artışları konusunda ikiye bölündü

    ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini geçtiğimiz eylül ayında 75 baz puan artırdı ve yüzde 3-3,25 aralığına yükseltti.

    Faiz artışıyla ilgili karar metninde, gelecek toplantılarda bu yönde adımların atılmasının uygun olacağı şeklindeki görüş bir kez daha paylaşıldı.

    ABD'de faiz araştırması

    Ancak ABD'de yapılan bir araştırma, ülke halkının faiz artırımları konusunda ikiye bölündüğünü gösteriyor.

    Amerikalıların yarısı, durgunluk anlamına gelse dahi enflasyonun bir an önce kontrol altına alınmasını istiyor.

    Halk ikiye bölündü

    Bloomberg'ün haberine göre, diğer yarısı ise enflasyonun yükselmesine aldırmadan, resesyondan kaçınmayı tercih ediyor.

    Fed, son 40 yılın en büyük fiyat artışlarını frenlemek üzere bu yıl faiz oranlarını yükseltme yönünde hamlelerde bulunuyor.

    Amerikalılar, faiz artışları konusunda ikiye bölündü #1

    "Faizler endişe kaynağı"

    Aynı anketin sonuçlarına göre, piyasaların oynaklığı ve işten çıkarmalarla, Amerikalıların 3'te 2'sinden fazlası şirketlerin personel sayısını azaltmaya veya daha az işe almaya başlayacağından endişe duyuyor.

    Haberde, "Tüketicilerin borç için ödemek zorunda kalacakları faiz oranları da bir endişe kaynağı. Faiz ödeyen Amerikalıların yaklaşık 4'te 3'ü, oranlardaki artış nedeniyle aylık bütçeleriyle ilgili endişelerini dile getiriyor." denildi.

    Ortaya çıkan çarpıcı sonuçlar

    23-25 Eylül tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenen araştırmaya katılan ve "Z kuşağı" olarak anılanların yüzde 80'i ve "Y kuşağının" yüzde 76'sı, kredi faiz oranlarına ilişkin kaygı duyduklarını ifade etti.

    Amerikalılar, faiz artışları konusunda ikiye bölündü #2


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