Amerikan kargo devleri Rusya sevkiyatlarını askıya aldı

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri müdahalesi sonrasında ekonomik açıdan yaptırımlarla karşılaştı. Şimdi de uluslararası kurumlar faaliyetlerini askıya alma kararlarını açıklıyor.

Amerikan kargo devleri FedEx ve UPS, Ukrayna'ya saldırısından dolayı Rusya'ya yapılan sevkiyatları askıya aldıklarını duyurdu.

RUSYA VE UKRAYNADAKİ FAALİYETLER ASKIYA ALINDI

FedEx'ten yapılan yazılı açıklamada, "İkinci bir duyuruya kadar Rusya ve Ukrayna'daki faaliyetlerimizi askıya alıyoruz." ifadesi kullanıldı.

RUSYA'YA SEVKİYAT DURDU

UPS'den yapılan yazılı açıklamada da "Rusya'daki adreslere sevkiyatımızı geçici bir süre askıya alıyoruz." ifadesine yer verildi.





RUSYA'YA TEPKİ ADIMLARI

ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya'ya ekonomik baskı uygularken, özel sektör alanında da Rusya'ya tepki adımları geliyor.