Anaç koyun ve keçi destekleri, yetiştiricileri memnun etti

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, anaç koyun ve keçi desteklerinin bu haftadan itibaren ödenmeye başlanacağının açıklanmasının yetiştiricileri memnun ettiğini bildirdi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yetiştiricilerin beklediği müjdeli haberin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklandığını belirtti.

ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ BU HAFTADAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Bu çerçevede 201 bin 509 yetiştiriciye hayvan başına anaç koyun desteği olarak 30 lira, anaç keçi desteği kapsamında 35 lira verileceğini bildiren Çelik, böylece 19 milyon 430 bin 891 koyun için 582 milyon 926 bin 730 lira, 4 milyon 873 bin 967 keçi için ise 170 milyon 588 bin 845 lira olmak üzere toplam 753 milyon 515 bin 575 lira ödeneceği bilgisini verdi.

"ARTAN YEM MALİYETLERİ KARŞISINDA YETİŞTİRİCİ ZORLANIYORDU"

Artan yem maliyetleri karşısında yetiştiricinin oldukça zorlandığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Artan yem maliyetleri karşısında yetiştiricilerimiz oldukça zorlanıyordu. Anaç koyun ve keçi desteklerinin bu haftadan itibaren ödenmeye başlanacağının açıklanması yetiştiricilerimizi memnun etti. Salgın süreci ve ülkemizde yaşanan kuraklık dikkate alındığında verilen bu destekler artarak devam etmeli, özellikle yetiştiricilerimizin kuraklık nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için kaba yem ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yem bitkileri desteklerinin artırılması ve kesif yem desteği verilmesi gerekmektedir."

"BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ YAYGINLAŞTIRILMALI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce başlattığı "basınçlı sulama sistemi kuran çiftçilere verilmek üzere 150 milyon liralık hibe desteğinin" bu yıl yaşanan kuraklığın etkilerinin azaltılması için çok önemli olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Tarımsal sulamada sarf edilen suyun tasarruflu bir şekilde kullanılması için basınçlı sulama sistemleri ivedilikle yaygınlaştırılmalı, kuraklığa dayanıklı bitki türlerinin üretimi ve ekimi teşvik edilmelidir.

"TARIM SİGORTASI YAYGINLAŞMALI"

Bu gibi doğal afetlere karşı küçükbaş hayvancılık sektöründe tarım sigortası yaygınlaştırılmalı, daha fazla yetiştiricinin TARSİM'den yararlanması sağlanmalıdır."