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    Anamur'da sağanak yağış muz seralarına zarar verdi

    Mersin'in Anamur ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle muz seraları tahrip olarak zarar gördü.
    • AA
    • 31.01.2021 - 09:02
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    Anamur'da sağanak yağış muz seralarına zarar verdi
    Kuraklıkta özlenen yağışlar şiddetini artırınca tarım alanları olumsuz etkileniyor.
    Mersin'in Anamur ilçesinde sabah saatlerinden itibaren devam eden yağış akşam yerini sağanağa bıraktı.

    Yağan şiddetli yağmur ve rüzgarın etkisiyle Malaklar Mahallesi'ndeki bazı muz seraları, tahrip olarak zarara uğradı.

    YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

    Akdeniz iklimininin sıcak havasına alışkın olan ilçe genelinde yağışlar aralıklarla sürüyor.

    Anamur da sağanak yağış muz seralarına zarar verdi #1

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