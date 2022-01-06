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    Ankara Doğal Elektrik AŞ'den özelleştirme ilanı

    TGT Enerji Üretim ve Ticaret AŞ sermayesindeki EÜAŞ'a ait hissenin özelleştirilmesine karar verildi.
    • AA
    • 06.01.2022 - 08:45
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    Ankara Doğal Elektrik AŞ'den özelleştirme ilanı

    TGT Enerji Üretim ve Ticaret AŞ sermayesinde bulunan yüzde 0,03158 oranındaki Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait hisse, "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

    KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

    Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğü'nün özelleştirme ilanı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    İHALE PAZARLIK USULÜYLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

    İhale, teklif sahiplerinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek.

    Ankara Doğal Elektrik AŞ den özelleştirme ilanı #1

    AÇIK ARTIRMA İLE SONUÇLANACAK

    İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

    İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları (OGG) katılabilecek. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilecek.

    İHALE TARİHİ: 27 OCAK

    Geçici teminat bedeli 15 bin lira olarak belirlenen ihale, 27 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak.


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