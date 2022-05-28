Ankara Elmadağ'da elektrik şebekesi ihalesi

Ankara Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB'nin elektrik şebekesi yapım işi ile ilgili ihalesinin ilanı yayınlandı.

AA'nın haberine göre, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi ile elektrik nakil hattı (ENH) yaptırılacak.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Ankara Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Başkanlığı'nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak ilan edildi.

Buna göre, yüksek gerilim ve alçak gerilim elektrik şebekesi ve ENH yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle "kapalı zarf teklif alma usulü" ile ihale edilecek.

Geçici teminat 718 bin 350 lira

İhalede geçici teminat 718 bin 350 lira, keşif bedeli 23 milyon 945 bin lira olarak belirlendi. İhale, 14 Haziran'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yeni hizmet binasında yapılacak.