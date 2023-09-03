Ankara, İzmir ve Zonguldak'taki bazı alanlar için 'orman sınırı' kararı Cumhurbaşkanı kararına göre üç ilde krokisi aktarılan alanlarda orman sınırı tekrar çizildi.

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Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Ankara, İzmir ve Zonguldak'taki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 16'ıncı maddesi gereğince yayınlanan kararla yeni sınırlar belirlendi.

Kararda kroki ile listeler şeklinde sınır ve koordinatlara da yer verildi.

Orman alanının dışına çıkartılan bölgeler

Buna göre Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Atatürk, ve Beypazarı ilçesindeki Saray, İzmir'in Aliağa ilçesindeki Kültür ile Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Şeyhoğlu mahalleleri ve çevresindeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

Orman sınırlarının dışına çıkartılan alanın iki katı alanda orman tesis edilecek

Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanın iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.