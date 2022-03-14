Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı 2,75 lira oluyor

Türkiye gelelimde maliyet artışları gerekçesi ile ekmeğe zam yapan illere Ankara da katıldı. Ankara'da 200 gram ekmek fiyatı, yarından itibaren geçerli olmak üzere, 2,25 liradan 2,75 liraya yükseldi.

Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı yarından itibaren 2,75 lira olması kararı ile ilgili Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı bir açıklama yaptı.

Türkiye'de 200 gram ekmeğin fiyatının azami 3 liraya karşılık geldiğine işaret eden Balcı, bunun bölgesel olarak değişebildiğini bildirdi.

ANKARA'DA 200 GRAM EKMEK FİYATI, 2,25 LİRADAN 2,75 LİRAYA YÜKSELDİ

Balcı, Ankara'da ekmeğe zam yapıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da 200 gram ekmek fiyatı, yarından itibaren geçerli olmak üzere, 2,25 liradan 2,75 liraya yükseldi. Böylelikle Ankara'da ekmeğin kilogram fiyatı 13 lira 75 kuruşa denk geldi.





TÜRKİYE GENELİNDE EKMEĞİN FİYATI 3 LİRA

Türkiye genelinde 200 gram ekmeğin azami fiyatının 3 lira olduğunu düşünürsek Ankara'da yapılan zamma rağmen ekmek fiyatı yüksek değil diyebiliriz."

Öte yandan, Balcı, yeni tarifeyle Ankara'da 400 gram Ata ekmeğinin 5,5 liradan, 200 gram kepek ve tam buğday ekmeğinin 5 liradan satılacağını sözlerine ekledi.