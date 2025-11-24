Ankara'da 6 bin 161 su ürünleri denetimi yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, balık halinde balık boyu, zaman yasağı ve nakil belgesi açısından balıklar ve diğer su ürünleri incelendi.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı, restoran ve satış noktalarında yoğun şekilde denetimlerin devam ettiğini söyledi.

1 MİLYON 671 BİN 541 LİRA PARA CEZASI

Başkentte su ürünleri perakende satış yerlerinde, balık halinde, nakil araçlarında, iç sularda ve su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata uymayanlara 60 idari para cezası uygulanarak, 1 milyon 671 bin 541 lira para cezası kesildi.

Ayrıca denetimlerde 45 bin 381 metrekare ağ ve kerevit sepeti ile içerisinde sazan, istavrit, midye, sülük, dil balığı ve barbun gibi türlerin bulunduğu 4 ton ürüne de el konuldu.

Sürdürülebilir avcılığı temin etmek için başkente gelen balıkların, ilgili kanun kapsamında boylarının denetlendiğini belirten Dallı, "Arkadaşlarımız şu anda zeminde, gelen balıkların kontrollerini yürütüyorlar. Aynı zamanda da vatandaşlarımızın sağlıklı balık tüketmesini temin etmek için gelen balığın tazeliğini ve sağlığını da kontrol ediyorlar." diye konuştu.

"DENETİMLER 130 PERSONELLE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

"Başkentte 130 personelimizle, 30'u su ürünleri mühendisi olmak kaydıyla, ilimize gelen ve ilimizde çeşitli iç sularda üretimi yapılan balıkların, il içerisindeki sevkini kontrol ediyoruz."

Dallı, bu yıl 6 binin üzerinde denetim gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Başkentte 130 personelimizle, 30'u su ürünleri mühendisi olmak kaydıyla, ilimize gelen ve ilimizde çeşitli iç sularda üretimi yapılan balıkların, il içerisindeki sevkini kontrol ediyoruz." ifadesini kullandı.