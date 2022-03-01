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    Ankara'da halk ekmek 2 liradan satılacak

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, halk ekmeğin yarından itibaren 2 liradan satılacağını duyurdu.
    • AA
    • 01.03.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 17:20
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    Ankara'da halk ekmek 2 liradan satılacak

    Türkiye genelinde ekmek fiyatlarına yapılan zam, halka ucuz ekmek sağlamak misyonu ile faaliyet gösteren belediyelerin fabrika birim satışlarına da yansıdı.

    Bu birimlerden biri olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, zamlı tarifenin yarın uygulamaya alınacağı bilgisi verildi.

    "UZUN SÜREDİR FİYAT ARTIŞI YAPILMAMIŞTI"

    Açıklamada ayrıca günlük bir milyon üretim kapasitesine sahip halk ekmekte, artan maliyetlere rağmen uzun süredir fiyat artışı yapılmadığı hatırlatıldı.

    "FİYAT ARTIŞI ZORUNLU HALE GELDİ"

    Un, maya, işçi maliyetleriyle enerji ve diğer giderlerde yaşanan artışların çok yüksek seviyelere ulaşması nedeniyle fiyat artışının zorunlu hale geldiği belirtilen açıklamada, "Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 2 Mart 2022 itibarıyla kâr elde etmeksizin ve maliyetine 2 lira olarak belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

    halk-ekmek


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