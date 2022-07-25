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    Ankara'da ikinci el araç ticaretiyle uğraşan toplu iş yerleri denetleniyor

    Ticaret Bakanlığı, Ankara'daki ikinci el taşıt satıcılarına yönelik denetim başlattığını duyurdu.
    • 25.07.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 15:14
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    Ankara'da ikinci el araç ticaretiyle uğraşan toplu iş yerleri denetleniyor

    Fiyatları artan binek otomobillerin stoklanması karşısında denetimleri çok yönlü sürdüren yetkililer, ikinci el araç satanların alanlarında sıfır otomobillerin stoklanıp stoklanmadığını kontrol ediyor.

    Ticaret Bakanlığı, Ankara'da ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan toplu iş yerlerinin iş ve işlemlerini denetime aldı.

    İkinci elcilerde, "sıfır otomobil stoku var mı" diye bakılıyor

    Ticaret Bakanlığı, "ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yapıldığı toplu iş yerlerinin sıfır kilometre araçları stoklayarak piyasada darlık yaratıcı ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğuna." yönelik iletilen şikayetler üzerine harekete geçti.

    Ticaret müfettişleri denetim ve incelemeyi aynı anda yapıyor

    Bu kapsamda, Ankara'da faaliyet gösteren söz konusu iş yerlerinin iş ve işlemleri denetime alınırken, denetimlerde 5 ticaret müfettişi gerekli incelemelere başladı.

    Ankara da ikinci el araç ticaretiyle uğraşan toplu iş yerleri denetleniyor #1


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