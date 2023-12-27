Ankara'da yılbaşı denetimleri başladı! 30,6 milyon lira idari yaptırım cezası uygulandı Tarım ve Orman Bakanlığı, yılbaşı öncesinde toplu tüketim ve satış yerlerine yönelik gıda denetimi gerçekleştirdi. 81 ilimizde eş zamanlı başlatılan denetimlerin Ankara'daki çalışmalarına ait bilgi paylaşıldı.

AA

Yılbaşında tüketim ve alışveriş artıyor. Alışverişin yoğunlaştığı zamanlarda gıda güvenliği sorunları ortaya çıkıyor.

Yetkililer, genel olarak etiketsiz ve merdiven altı ürün alınmaması uyarısında bulundu.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denetimler kapsamında marketlerde, yılbaşında satışı artan ürün reyonlarından numune alındı.

Ayrıca, alkollü içecek servisi yapılan restoranların mutfak ve ürünleri de denetlendi.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, burada yaptığı açıklamada, yıl boyu süren gıda denetimleri yanında sektör ve ürün bazlı denetimlerin 7'ncisini gerçekleştirdiklerini ve denetimlerin yıl sonuna kadar süreceğini söyledi.

6 bin 400 uygunsuzluk tespit edildi

Bu yıl 103 bin denetim yaptıklarını aktaran Korkmaz, bu denetimlerde 6 bin 400 uygunsuzluk tespit ettiklerini bildirdi.

Ankara'da 30,6 milyon lira idari yaptırım uygulandı

Korkmaz, yapılan denetim ve alınan numune sonuçlarına göre tespit edilen uygunsuzluklar için Ankara'da 30,6 milyon lira idari yaptırım uygulandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

Ayrıca 33 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Denetimlerimiz bundan sonra da etkin ve hızlı biçimde devam edecek. En büyük denetçi esasen tüketicidir.

İhbar hattı

Korkmaz, vatandaşların, gıda işletmelerine yönelik uygunsuzluk tespit etmesi halinde "Alo 174 Gıda İhbar Hattı"na başvuruda bulunabileceğini anımsattı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)