Anket yapıldı! Dünyanın enflasyonu bu yıl yüzde 7 olacak Ifo'nun raporuna göre, dünyanın farklı yörelerinden gelen ekonomistler enflasyon sorununu kalıcı olduğu görüşünü paylaştı.

AA

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ve İsviçre Ekonomi Politikası Enstitüsü (KOF), üç ayda bir gerçekleştirilen "Ekonomi Uzmanları Anketi"nin nisan ayı sonuçlarını yayınladı.

Söz konusu ankete martta 136 ülkeden 1.572 ekonomist katıldı.

"Dünyanın enflasyonu bu yıl yüzde 7 olacak"

Buna göre, dünya genelinde enflasyonun bu yıl yüzde 7, gelecek yıl yüzde 5,9, 2026'da da yüzde 5 olması bekleniyor.

"Enflasyon oranlarında büyük farklılıklar yaşanacak"

Ayrıca bölgeye bağlı olarak ekonomistler, enflasyon oranlarında büyük farklılıklar olmasını tahmin ediyor.

"2026 için enflasyon beklentileri bir miktar arttı"

Ifo araştırmacısı Niklas Potrafke, raporun ana fikri olarak, "Gelecek yıl ve 2026 için enflasyon beklentileri bir miktar arttı. Enflasyon çok yüksek bir seviyede kalmaya devam edecek." görüşünü paylaştı.

Kıtalara göre enflasyon beklentisi

Bu yıl için enflasyon beklentileri Batı Avrupa için yüzde 5,3, Kuzey Amerika için yüzde 5 ve Güneydoğu Asya için yüzde 5,1 ile küresel ortalamanın oldukça altında kaldı.

Buna karşın 2023 enflasyon beklentileri Güney Asya için yüzde 22,5, Güney Amerika için yüzde 46,1, Kuzey Afrika için yüzde 32,7 ve Doğu Afrika için yüzde 29,9 ile küresel ortalamanın üzerinde bulunuyor.

ECB'nin faiz artırımları

Potrafke, ECB'nin faiz artırımlarının da Avrupa'da enflasyon beklentilerindeki düşüşe katkı sağladığını kaydetti.