Ankete göre nisanda enflasyonun yüzde 44,06'ya gerilemesi bekleniyor Nisan ayı enflasyonunun ne kadar olacağına ilişkin beklentinin ortaya konduğu anket yayınlandı.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00'da enflasyon verisini açıklayacak.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta bir önceki aya göre yüzde 2,29 artış göstermişti.

AA Finans'ın nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketine göre, ekonomistler, nisanda Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 2,65 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın beklenti anketine 16 ekonomist katıldı.

Enflasyon beklentilerinin ortalaması: Yüzde 2,65

Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,65 oldu.

En düşük yüzde 1,9 artış bekleniyor

Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı.

Yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerilemesi bekleniyor

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

2023 sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 46,26

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi nisanda yüzde 49,56'dan 46,26'ya geriledi.