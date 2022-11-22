Haberler

Ekonomi Haberleri

Anketler Merkez Bankası'nın faizi kararını tek haneli bekleniyor

Anketler Merkez Bankası'nın faizi kararını tek haneli bekleniyor

Merkez Bankası'nın perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak faiz kararı ile ilgili yapılan anketin tahmini yüzde 9 oldu.