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    Anketler Merkez Bankası'nın faizi kararını tek haneli bekleniyor

    Merkez Bankası'nın perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak faiz kararı ile ilgili yapılan anketin tahmini yüzde 9 oldu.
    • 22.11.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 17:15
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    Anketler Merkez Bankası'nın faizi kararını tek haneli bekleniyor

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 12'den yüzde 10,50'ye çekilmişti.

    AA Finans'ın, 24 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Faizlerin düşmesi bekleniyor

    AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmeye devam etmesini bekliyor.

    Anket sonuçları faizin yüzde 9'a indirileceğini öngördü

    Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin 150 baz azaltılarak yüzde 9'a indirilmesini bekliyor.

    AA finans

    İki ekonomistten 100 ve 125 baz puan iner yorumu geldi

    Ekonomistlerden biri 100 baz puanlık ve biri de 125 baz puanlık indirim öngörürken, yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerin medyanı da yüzde 9 oldu.


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