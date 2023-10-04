Anlaşma imzalandı! Milli uçak TROY'un ilk müşterisi yurt dışından UÇAKSAN, TROY T400 uçağının tedarikine yönelik Pakistanlı Defence & Strategic Ventures (DSV) ile anlaşma imzaladı.

AA

Türkiye, dünyada sivil havacılık alanında da ses getirecek bir anlaşmaya imza attı.

Türkiye'nin son dönemde ihraç ettiği havacılık ürünlerine eğitim ve genel maksat uçağı TROY T400 de eklendi.

UÇAKSAN, Pakistan'ın askeri ve sivil ürün tedarikçisi Defence & Strategic Ventures ile 5+5 adet TROY T400 uçağının tedarikine yönelik anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında yapılacak teslimatlarla Türkiye'den son dönemde ihraç edilen havacılık platformlarına sivil uçaklar eklenecek.

"Çok daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor"

UÇAKSAN Üst Yöneticisi Emre Balcı, yaptığı açıklamada, sivil havacılık alanında ürettikleri 2 ve 4 kişilik uçakların sınıfının en üst düzey uçakları olduğunu söyleyerek şu değerlendirmede bulundu:

Pakistan menşeili DSV ile uzun süren görüşmelerden sonra aldığımız sipariş ülkemiz ve bizim için gurur verici. Bu sipariş haricinde yurt dışında başka firmalarla da görüşme içindeyiz. Sonuçlandıkça açıklıyor olacağız. Bundan sonra çok daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Tesisleşme yatırımlarımıza hız verip, üretime geçmemiz gerekiyor. Amacımız, dünyada sivil havacılık alanında da söz sahibi olmak.

TROY T400'ün özellikleri

T400, UÇAKSAN'ın geliştirdiği ilk uçak olan 2 kişilik T200'ün bir üst sınıfında yer alıyor.

Karbon kompozit gövde, glass kokpit ve güçlü bir aerodinamiğe sahip uçak, 4 kişilik kapasiteyle görev yapıyor.

Uçak, pilotaj eğitimlerinde, genel havacılıkta, tarım amaçlı ve gözlem amaçlı görevlerde kullanılabiliyor.

T400, saatte 180 kilometre seyir hızıyla 3 bin 900 metre maksimum irtifada görev yapabiliyor. Uçuş menzili 1000 kilometre olan uçak, 1200 kilogram kalkış ağırlığına sahip bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)