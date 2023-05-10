Anneler Günü için çiçekler hazır Anneler günü yaklaştı. Bu yıl 14 Mayıs'ta kutlanacak Anneler Günü için hazırlıklar tamamlandı.

AA

Mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü olarak kutlanıyor.

Çocukları kaç yaşında olursa olsun Anneler Günü, en güzel çiçekle kutlanıyor.

Çiçekçi esnafı, Anneler Günü için laleden güle, orkideden saksıya kadar çeşit çeşit çiçekle dükkanlarını süslemeye başladı bile.

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, 14 Mayıs Anneler Günü öncesi yaptıkları hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

"Bir ay önceden hazırlıklara başlandı"

Sektörün, üreticisinden satıcısına kadar bir ay önceden hazırlıklara başladığına dikkati çeken Çimen, bu güne özel 16 tır çiçek ithalatının gerçekleştiğini, Türkiye'de üretilen çiçeklerden ise 35 tırın ülke içinde sevkiyatının yapıldığını belirtti.

Lale, gül, kazablanka, orkide ve saksı çiçeği

Çimen, Anneler Günü'nde en çok tercih edilenin lale, gül, kazablanka, orkide ve saksı çiçeği olduğunu ifade ederek, "Esnafımız hem ithal hem yerli, kesme çiçek dediğimiz lale, gül, kazablanka, orkide ve saksı çiçeğini alarak dükkanlarında hazırlıklara başladı." dedi.

Gülün tanesi 15 liradan başlıyor

Çimen, Anneler Günü'nde her bütçeye uygun çiçek bulunabileceğini dile getirerek, "Bugün dükkanlarımızda orkideler 400 ila 700 lira arasında, gülün tanesi ise 15 ila 50 lira arasında satılır. 10 liraya da bir karanfil bulabilirsiniz." dedi.

"Seyyar çiçekçilere izin verilmemeli"

Çimen, özel günlerde herkesin çiçek satmaya başladığını belirterek, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri ile Anneler Günü'nün aynı güne denk geldiğini hatırlattı. Çimen, okul önlerinde seyyar çiçekçilerin satış yapacağı ihtimaline dikkati çekerek, seyyar çiçekçilere izin verilmemesi yönündeki taleplerini ilgili kurumlara bildirdiklerini aktardı. Çimen, şunları söyledi:

Özel günlerde yaşadığımız en önemli sorun herkesin çiçek satmaya başlaması. Fakat bu işi yapan esnaf, o gün için ciddi yatırımlar yapıyor. Oysa seyyar bir çiçekçiye bizim oda olarak müdahale etmemiz mümkün olmaz. Bunun önüne geçecek belediyelerdir. Belediyelere yazı yazarak, esnafımızı mağdur etmemeleri adına seyyar çiçekçilere izin verilmemesi yönünde talebimizi ilettik.

Geçen yıl 130 milyon doların üzerinde ihracat yapıldı

Çimen, sektörde ihracatın da her geçen yıl arttığını belirterek, geçen yıl 130 milyon doların üzerinde ihracat yaptıklarını, bunu 200 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.