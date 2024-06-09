Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 euroluk desteğe yoğun ilgi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki" projesi, 0-24 aylık çocuğu olan 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca aylık 325 euro destek sağlamayı amaçlıyor ve yoğun bir ilgi görüyor.

AA & Ensonhaber

Çalışan annelere destek amacıyla başlatılan "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki" projesine ilgi yoğun.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadın istihdamının artırılmasının bakanlıkları için öncelik taşıdığını vurgulayarak, kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmek için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

"Kadınları çalışma hayatında tutacağız"

Işıkhan, kadın istihdamını artırmakla birlikte, çalışma hayatı ile aile yaşamı arasındaki dengeyi koruma konusuna da büyük önem verdiklerini dile getirerek şunları söyledi:

Özellikle kadınların istihdam sürecine katılımlarını desteklemek için SGK olarak gerekli adımları planlıyoruz ve yakın zamanda bu konuda kamuoyunu bilgilendireceğiz. Kadınları çalışma hayatında tutan ve koruyan politika ve hizmetlere odaklanıyoruz.

7 bin kadının kayıtlı istihdamı 12 ay boyunca desteklenecek

Bakan Işıkhan, SGK'nin AB'nin desteğiyle hayata geçirdiği "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"ne (EDU-CARE II) başvuruların 3 Haziran'da başladığını anımsatarak, şunları kaydetti: