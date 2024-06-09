Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 euroluk desteğe yoğun ilgi

Çalışan annelere destek amacıyla başlatılan "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki" projesine ilgi yoğun.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadın istihdamının artırılmasının bakanlıkları için öncelik taşıdığını vurgulayarak, kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmek için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
"Kadınları çalışma hayatında tutacağız"
Işıkhan, kadın istihdamını artırmakla birlikte, çalışma hayatı ile aile yaşamı arasındaki dengeyi koruma konusuna da büyük önem verdiklerini dile getirerek şunları söyledi:
Özellikle kadınların istihdam sürecine katılımlarını desteklemek için SGK olarak gerekli adımları planlıyoruz ve yakın zamanda bu konuda kamuoyunu bilgilendireceğiz. Kadınları çalışma hayatında tutan ve koruyan politika ve hizmetlere odaklanıyoruz.
7 bin kadının kayıtlı istihdamı 12 ay boyunca desteklenecek
Bakan Işıkhan, SGK'nin AB'nin desteğiyle hayata geçirdiği "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"ne (EDU-CARE II) başvuruların 3 Haziran'da başladığını anımsatarak, şunları kaydetti:
Bu projemiz, çocuklu annelere yönelik tasarlandı. 3 bin 500'ü anne, 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadının kayıtlı istihdamı 12 ay boyunca desteklenecek. 12 ay boyunca Ankara, İzmir ve İstanbul'da başvuran annelerin çocukları 36 ayını doldurana kadar, çalıştırdıkları bakıcılar için teşvik ödemesinde bulunulacak. Projeyle aylık her bir çalışan anne için bugünkü kurla 11 bin 400 lira destek vereceğiz. Projeyle sigortalı annelere toplamda 13 bin euro destek aktarılacak. Projeyle ilgili gerekli teknik altyapıyı planladık, ofislerimizi kurduk. Başvuru sayımız 15 bin 166 kişiye ulaşmış durumda. Kayıtlar temmuz ayına kadar devam edecek, ağustos ayında annelere destek ödemelerimizi başlatacağız.
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