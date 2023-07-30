Antalya 2019 rekorunun üstüne çıktı! 8 milyon 11 bin 828 turist ağırladı Turizmin kenti Antalya'da ziyaretçi akını devam ederken kente gelen turist sayısı 2019 yılını da geride bırakarak 8 milyon 11 bin 828 oldu. Öte yandan bu sene kente gelecek turist sayısının 15 milyona çıkması bekleniyor.

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İHA

Antalya yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası...

Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya 2023 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor.

Doğal güzellikleri ve tarihi yanıyla sıcak denizler binlerce ziyaretçi tarafından ziyaret ediliyor.

Eşsiz havası, masmavi denizi, kumsalları, kaliteli tesisleri, yemyeşil doğası, tarihi ile dört mevsim turizm imkanı sunan Antalya, aynı zamanda rekorlar yılı olarak bilinen 2019 yılını geride bıraktı.

Rekor tazeleyen kent bu verilerle pandemi öncesindeki rekorunun üzerine çıkmış oldu.

8 milyon 11 bin 828 turist geldi

Turizm sezonuna iyi bir giriş yapan Antalya’yı hava yoluyla gelen turist sayısı 8 milyon 11 bin 828 oldu.

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “2019 yılının 29 Temmuz tarihindeki sayı ise 8 milyon 4 bin 11’di.” sözlerine yer verdi.

Dış hatlardan gelen yolcu 100 bin 040

Diğer taraftan dün Antalya Havalimanından 99 bin 10, Gazipaşa Havalimanımızdan bin 30 olmak üzere sadece dış hatlardan kente gelen yolcu sayısı 100 bin 040 oldu.

"14-15 milyon civarında rakamı yakalayacağız gibi"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen haftalarda yaptığı açıklamasında bu yıl ziyaretçi sayılarına ilişkin şu ifadelerle açıklamıştı: