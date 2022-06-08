Antalya, 529 turistlik lüks yolcu gemisini ağırlıyor

Kruvaziyer turizmi dev gemilerin kıyılarımıza yaklaşması ile devam ediyor. Bu kez de 529 turisti taşıyan lüks yolcu gemisi Antalya'ya demirledi.

Sezonun başlangıcından bugüne lüks kruvaziyer gemilerinin, yanaştığı limanlardaki esnafa yaptığı katkıları sık sık dile getiriyoruz.

Türkiye'nin kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, Kıbrıs Rum Kesimi'nin liman kenti Baf'tan gelen İngiltere bayraklı lüks yolcu gemisi Spirit of Adventure'a ev sahipliği yaptı.

Antalya'dan Çanakkale'ye

236 metre uzunluğunda ve 31,2 metre genişliğindeki gemi, 529 yolcusu ile Antalya'da bir gün kaldıktan sonra Çanakkale'ye doğru yola çıktı.

"Antalya ekonomisine önemli katkı"

QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, yaptığı açıklamada, kruvaziyer turizminin Antalya ekonomisine önemli katkıda bulunduğunu belirtti.

Liman olarak sezon boyunca dünyanın birçok noktasından gelen gemileri ağırlamaya devam edeceklerini bildiren Sert, "Binlerce yolcusuyla büyük gemileri limanımızda konuk etmek hem bizim için hem de Akdeniz'in en önemli kruvaziyer rotalarından biri olan ülkemiz için çok kıymetli." ifadesini kullandı.