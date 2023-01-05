Antalya önemli bir sebze meyve üreticisi ve dünyaya ihracat yapıyor. İhracatın gerçekleştiği önemli alanlardan biri olan Antalya Hali'nde şimdiden 2023 ihracat hedefleri belirlendi.

Rusya-Ukrayna savaşı Antalya Hali'nin ihracatına sekte vurdu.

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nden 2022'de gerçekleştirilen sebze ve meyve ihracatı, önceki yıla göre 80 bin ton azalarak, 700 bin tona düştü.

2023'te 2021'in rakamları geçilecek

Avrupa'da alım gücünün azalması nedeniyle düşüş yaşandığını söyleyen Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve ve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, 2023'te 2021 rakamlarını geçmek istediklerini söyledi.

Antalya'dan her yıl binlerce ton sebze ve meyve, yurt içi ve yurt dışı pazarına gönderiliyor.

Yurt içi pazarının büyük ölçüde ihtiyacına karşılık veren kentteki üretimin bir bölümü de Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nden ihraç ediliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı ihracata sekte vurdu

Özellikle domates ve biber Avrupa ülkelerine gönderilirken, geçen seneki ihracat rakamları, ürünleri ithal eden ülkelerin ekonomisindeki dalgalanma ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle sekteye uğradı.

Antalya Hali 2023'e hazır VİDEO



Antalya halinden çıkan ürün geçen yıla göre 80 ton azaldı

Halden 2022 yılında gerçekleşen ihracat rakamı, bir önceki yıl olan 2021'e göre 80 bin ton azaldı.

Yılmaz, 2022'de yaşanan düşüşe rağmen 2023'te 2021 yılındaki rakamları geçmek istediklerini söyledi.

İhracata en çok domates ve biber gönderdiklerini belirten Hasan Ali Yılmaz, “2022'yi bir önceki senenin rakamlarının biraz altında tamamladık. 2021 yılında 780 bin ton sebze ve meyve ihracatımız vardı. 2022'de 700 bin ton seviyesine kadar düştü. Türkiye'de olduğu gibi döviz kurlarında da değer kaybı yaşandı. Avrupa'daki insanların da alım gücünde azalma var. Biz buna bağlıyoruz düşüşü. İnşallah 2023'te, 2021 yılı rakamının üzerinde ihracat yapmak istiyoruz." dedi.

"Üreticinin girdilerine göre hallerdeki fiyatlar normal"

İHA'nın haberine göre, haldeki fiyatların üreticilerin girdilerini düşününce normal olduğunu belirten Yılmaz, “Fiyatlarımız normal seviyede. Ürünlerin fiyatları cinslerine göre değişiyor.

"Fiyatlar normal"



Yaşanan son asgari ücret artışıyla birlikte fiyatların şu an normal olduğunu düşünüyoruz. Çiftçimizin üretime devam edebilmesi için de bu fiyatlar gerekli.



"Fiyatların aşağıya düşmesi çiftçiyi zorlar"



Biz üretici olarak memnunuz. Bu fiyatlardan aşağısı çiftçi için de iyi olmaz." diye konuştu.