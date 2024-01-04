Antalya Havalimanı'nda 2023, en yoğun hava trafiğinin yaşandığı yıl oldu Turizmin başkenti Antalya'ya gelmek için havayolunu kullananlar, Antalya Havalimanı'nda bu yıla kadar yaşanan en yoğun dönemin geçirilmesine neden oldu. Havalimanı gelecek yıllarda artacağını umduğu yoğunluğa önlem almak için kapasitesini artırıyor.

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AA

Antalya, sezonun tüm yıla yayıldığı ve doluluk oranlarında rekorların kırıldığı turizmde verimli bir yılı geride bıraktı.

Antalya'da uluslararası havalimanında 204 ülkeye ve 211 noktaya uçuş gerçekleştirildi.

Antalya Havalimanı'nda 2023'te gerek yolcu gerekse uçak sayılarında rekor yoğunluk yaşandı.

Havalimanında 2023 rakamları, gelen-giden yolcu ile inen-kalkan uçak sayılarında en yüksek yıl olan 2019'u geride bıraktı.

Ayrıca tesisin güvenlik kriter seviyesi yüzde 81'den yüzde 93'e çıktı.

Yolcu ve uçak sayısı 2019'u geride bıraktı

2019'da 35 milyondan fazla yolcunun geldiği, yaklaşık 204 bin 500 uçak trafiğinin yaşandığı Antalya Havalimanı'nda 2023'te yolcu sayısı 37 milyonun, uçak sayısı da 223 binin üzerine çıktı.

Dış ve iç hatlarda toplam 37 milyon 116 yolcu

İki terminalin bulunduğu dış hatlarda gelen 15 milyon 388 bin 418, giden 15 milyon 416 bin 139 olmak üzere toplam 30 milyon 804 bin 557 yolcuyu ağırlardı.

İç hatlarda da gelen 3 milyon 73 bin 897, giden 3 milyon 121 bin 662 yolcuya hizmet verildiğini kaydeden Seyitoğlu, 2023'te toplam 37 milyon 116 yolcunun havalimanını kullandığını bildirdi.

Havalimanında bir yandan kapasite çalışmaları sürüyor

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, havalimanının bir yandan kapasite genişletme yatırımları devam ederken bir yandan yolcu ve uçaklara hizmet verdiğini söyledi.

Uçak sayıları

Uçak sayılarında dış hatlarda inen kalkan 179 bin 397, iç hatlarda da 44 bin 227 uçuşun gerçekleştiğini aktaran Seyitoğlu, gerek yolcu gerekse uçuşlarda devasa rakamlara ulaşıldığını ifade etti.

"2023'te yeni bir rekora imza atıldı"

Havalimanında 2023'te yeni bir rekora imza atıldığını ifade eden Seyitoğlu, şunları söyledi:

Antalya Havalimanı'nda yolcu geliş ve gidişleri 2019'da pik yapmıştı. Bu durumdan otelciler de mutluydu. 'Bu yıl 2019'u geçer miyiz?' diyorduk ve yaklaşık bir milyona yakın yolcu trafiğiyle 2019'u geçtik. Gelecek yıl için yapılan planlamalarda 1-2 milyon daha geçmiş olacağız. Her sene bu artarak devam edecek. Dolayısıyla bizler de havalimanı yöneticileri olarak güvenli, konforlu ve iyi bir seyahatin yolcularımıza sağlanması yönünde havalimanımızda her türlü hizmete hazırız.

"Yolcu kapasitesi 35 milyondan 85 milyona çıkacak"

Havalimanında kapasiteyi artırmaya yönelik çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Seyitoğlu, gelecek yıl tamamlanması planlanan yatırımlarla yolcu kapasitesinin 35 milyondan 85 milyona çıkacağını kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)