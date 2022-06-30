Antalya, sağlık turizmi ile kazanmayı hedefliyor

Türkiye'nin turizm başkenti olarak anılan Antalya'da sadece deniz ve tarih değil spor, kongre ve sağlık turizmi de yapılıyor.

Türkiye genelinde turizm faaliyetlerinin 12 ay sürebilmesi için turizm çeşitlerini artırma seferberliğine uyan Antalya'nın yeni hedefi sağlık turizmi oldu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından ATSO Sağlık Turizmi Kümesi Projesi ile Almanya, Belçika, İngiltere ve İsviçre’ye yönelik uygulama yapıldı.

ATSO Başkanı Davut Çetin, öncelikli hedefleri arasında sağlık turizminin olduğunu belirtti.

“Tüm dünya Antalya’ya ilgi gösteriyor”

ATSO Sağlık Turizmi Kümesi üyeleri için 6-17 Haziran tarihleri arasında Almanya, Belçika, İngiltere ve İsviçre pazarlarına yönelik olarak Sanal Ticaret Heyeti düzenlendiğini söyleyen Başkan Çetin, “İkisi hastane 8’i de diş kliniği olmak üzere 10 küme üyemiz, 23 farklı firma ile toplamda 76 toplantı gerçekleştirdi. Sanal Ticaret Heyeti büyük bir ilgi gördü. Küme üyelerimiz, hedef ülkeler dışında Amerika, Avusturalya, Kamerun, Litvanya, Meksika ve Rusya’dan da sağlık turizmi acenteleri ile görüşme fırsatı yakaladılar. Görüşmelerde mutabakata varan küme üyelerimiz oldu, bir kısmının da ilerleyen süreçlerde olumlu işbirlikleri geliştireceğini öngörüyoruz. Dünyanın her yerinden büyük bir ilgi var.” diye konuştu.

Diş, estetik, saç ekimi

İHA'nın haberine göre, Çetin, Antalya’nın özellikle diş, estetik ve saç ekimi konusunda tercih edildiğini, Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleşen yüz nakli, kol nakli gibi başarılı çalışmalarla sağlık dünyasında adından söz ettiren bir kent olduğunu belirtti.

Çetin, “Turizmin çeşitlendirilmesinde sağlık turizmi Antalya için doğru bir tercih. Tüm dünyanın gözdesi haline gelen Antalya, sağlık turizminde de sunduğu ileri teknoloji kaliteli hizmet ve bekleme sürelerinin kısalığı sayesinde sağlık turizminde kısa sürede bir marka haline geleceğini düşünüyoruz.” dedi.