Antalya turizmde Akdeniz’e kıyısı olan rakiplerini geride bıraktı

Koronavirüs salgını kısıtlamalarının turizmi engellediği dönemlerden normalleşmeye geçildiğinde; sağladığı hizmet kalitesi ve hijyen koşulları Antalya'yı, Akdeniz'de parlattı.

Antalya, koronavirüse rağmen seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla Rusya başta olmak üzere Ukrayna, Almanya, Polonya, Kazakistan, Romanya, Hollanda, İngiltere gibi 60'dan fazla ülkeden turist çekerek Akdeniz çanağındaki rakiplerinin arasından sıyrıldı.

ANTALYA, AKDENİZ ÇANAĞINDAKİ YABANCI RAKİPLERİNE GÖRE EN FAZLA TURİSTİ MİSAFİR ETTİ

Güvenli Turizm Sertifika Programı ile Antalya, bu yıl Akdeniz çanağındaki yabancı rakiplerine göre en fazla turisti misafir eden şehir oldu. Türkiye ise 3 milyon 600 bin 759 Rus turist giriş sayısı ile lider konumunda.

Öte yandan, 2022 yılında Antalya’da fuar sektörü de hareketlenecek. Şehirde düzenlenecek fuarlara 70’in üzerinde ülkeden 50 bin ziyaretçiyi ağırlamayı bekliyor.

“2022 REZERVASYONLARI İYİ GİDİYOR”

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da kente turist gelmeye devam ettiğini söyledi. Geçen yıldan daha iyi bir kış sezonu geçirmeyi planladıklarını vurgulayan Atmaca, 2022 rezervasyonlarının da şu anda iyi gittiğini bildirdi.

BİRİNCİ SIRADA RUSLAR VAR

Rusya Federasyonu FSB Sınır Servisi, 2021 yılının dörtte üçü için Rus vatandaşlarının yabancı ülkelere gidişine ilişkin istatistiksel veriler yayınladı. Yayınlanan verilere göre Ocak-Eylül 2021’de Ruslar, Rusya Federasyonu ile ortak kara sınırı olmayan ülkelere 6 milyon 713 bin 133 çıkış yaptı. Türkiye, 3 milyon 600 bin 759 olan giriş sayısı ile 2021 yılının dörtte üçünün sonuçlarında, Rusya’dan giden turist akışında tartışmasız lider oldu. İkinci sırada, Rusya Federasyonu vatandaşlarının 448 bin 736 seyahati ile Güney Kıbrıs yer alıyor. Üçüncü sırada ise 374 bin 18 seyahat ile Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.