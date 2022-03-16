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    Antalya turizminde 'nevruz' hareketliliği başladı

    Atmaca, 2022 turizm beklentileri ve Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirerek, nevruz bayramı dolayısıyla İranlı misafirlerden yoğun talep aldıklarını söyledi.
    • AA
    • 16.03.2022 - 17:24
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    Antalya turizminde 'nevruz' hareketliliği başladı

    Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, kış turizminin yanı sıra nevruz bayramı dolayısıyla Antalya turizminde bir hareketlilik yaşandığını belirtti.

    İRANLILARIN NEVRUZ İLGİSİ

    Atmaca, nevruz bayramı dolayısıyla İranlı misafirlerden yoğun talep aldıklarını söyledi. Son 2 yıldır küresel salgın nedeniyle gelemeyen İranlı turistlerin, bu sezon Antalya'ya, Van'a ve bazı bölgelere gelmeye başladıklarını dile getiren Atmaca, İranlı turistlerden umutlu olduklarını belirtti.

    "BİR AN EVVEL BARIŞ SAĞLANMALI"

    2022'ye çok iyi başladıklarını ve 2019 rakamlarını aşmayı planladıklarını ancak Rusya ile Ukrayna savaşı nedeniyle bir belirsizlik yaşandığını ifade eden Atmaca, şunları söyledi:

    "Şu anda devam eden bir savaş kaosu var. Bu bir an önce biterse biz de eski günleri yeniden yaşamak istiyoruz. Turizm demek barış demek. Bir an önce barışın sağlanması, insanların ölmemesi en büyük dileğimiz. Turizm gelirlerinden daha da önemlisi insan hayatı. Savaşın bir an önce bitmesi en büyük arzu ve dileğimiz. Öncelik savaşın bitmesi sonrasında turizmle ilgili konuşabiliriz.

    Nevruz

    SAVAŞ TURİZMİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

    Savaş nedeniyle turizm olumsuz etkilendi. Etkilenmeye de devam ediyor. Bugün yumuşama var. Umarım birkaç gün içerisinde barış sağlanır ve insanlar ölmez."

    Nevruz

    KONGRE VE SPOR TURİZMİ HAREKETLİ

    Öte yandan kentte kış turizminin devam ettiğini bildiren Atmaca, kongre ve spor turizminde hareketlilik yaşandığını kaydetti.


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