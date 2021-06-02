Antalya ve İzmir'deki iki doğal sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Antalya ve İzmir'deki iki doğal sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Antalya ve İzmir'deki iki doğal sit alanının koruma statüsü değiştirilerek "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesine dair karar yayınlandı.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı-Yanartaş Doğal Sit Alanı ile İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 10. Grup Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, sınır ve koordinatları belirlenen alanın "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine kararı verildi.

KARARDA, KESİN KORUNACAK HASSAS ALANIN KOORDİNATLARI BELİRLENDİ

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararında, kesin korunacak hassas alanların krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

(Antalya Kemer'deki korunacak sit alanının koordinatları)

(İzmir Ödemiş'teki korunacak sit alanının koordinatları)

