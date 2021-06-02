Euro
10.533
1.19%
Dolar
8.6228
1.22%
Altın
525.23
0.9%
Borsa
1.432
0%
Bitcoin
314.990
0.69%
EXEN Coin
32.00
-6.10%
15ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 15 C

    Antalya ve İzmir'deki iki doğal sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

    Antalya ve İzmir'deki iki doğal sit alanının koruma statüsü değiştirilerek "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesine dair karar yayınlandı.
    • AA
    • 02.06.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 09:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya ve İzmir'deki iki doğal sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

    Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı-Yanartaş Doğal Sit Alanı ile İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 10. Grup Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, sınır ve koordinatları belirlenen alanın "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine kararı verildi.

    KARARDA, KESİN KORUNACAK HASSAS ALANIN KOORDİNATLARI BELİRLENDİ

    Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararında, kesin korunacak hassas alanların krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

    Antalya ve İzmir deki iki doğal sit alanı kesin korunacak hassas alan ilan edildi #1

    Antalya ve İzmir deki iki doğal sit alanı kesin korunacak hassas alan ilan edildi #2

    (Antalya Kemer'deki korunacak sit alanının koordinatları)

    Antalya ve İzmir deki iki doğal sit alanı kesin korunacak hassas alan ilan edildi #3

    (İzmir Ödemiş'teki korunacak sit alanının koordinatları)

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir