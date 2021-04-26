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    Antalya ve Mersin'de sebze üretimi artınca fiyatları düşmeye başladı

    Ramazan ayının girmesiyle yükselişe geçen sebze meyve fiyatlarında, hafta başıyla birlikte tekrar düşme gözlemleniyor.
    • AA
    • 26.04.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 18:04
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    Antalya ve Mersin'de sebze üretimi artınca fiyatları düşmeye başladı

    Mevsimin yaza doğru gitmesiyle özellikle, Antalya ve Mersin gibi güney illerinde yetiştirilen sebze üretiminin artmasından dolayı fiyatlar geçen haftaya göre yüzde 10-20 civarında düştü.

    SALATALIK 2,5-3, DOMATES 4-5,5, PATLICAN 5, YEŞİLBİBER 5-6 LİRA

    Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız, vatandaşların en fazla tükettiği sebzelerden salatalığın 2,5-3 lira, domatesin 4-5,5 lira, patlıcanın 5 lira, yeşil biberin de 5-6 liraya sebze ve meyve pazarında perakende olarak satıldığını bildirdi.

    "FİYAT DÜŞTÜ ALIM ARTTI"

    Yıldız, fiyatın düşmesiyle vatandaşın alımının da arttığını kaydetti.

    Antalya ve Mersin de sebze üretimi artınca fiyatları düşmeye başladı #1

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