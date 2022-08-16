Antalya, yabancıya konut satışında lider koltuğuna oturdu

Antalya, yabancıların en fazla rağbet ettiği illerin başında geliyordu ancak en fazla konut satışında İstanbul'un gerisindeydi. Antalya, yabancıya konut satışında 68 ay sonra İstanbul'u geçti.

Antalya, yabancıya konut satışında 68 ay sonra İstanbul'u aylık bazda geçerek bu anlamda zirveye yerleşen şehir oldu.

Ülke genelinde yabancılara yapılan konut satışı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre bayram tatilinin de etkisiyle yüzde 12,4 azalarak 3 bin 939 oldu.

Türkiye'de temmuzda 93 bin 902 konut satıldı

İlk 7 ay baz alındığında ise yabancıların konut yatırımında ciddi artış yaşandığı görüldü. Ocak-temmuz döneminde yabancılara konut satışı yıllık bazda yüzde 57,4 artarak 39 bin 322'ye yükseldi.

Ocak-temmuz ayında yabancılar en fazla İstanbul'dan konut satın aldı

Ocak-temmuz döneminde yabancılara en çok konut satışı 16 bin 49 adetle İstanbul'dan yapılırken, onu 11 bin 257 adetle Antalya izledi. Mersin, Ankara ve Bursa da ilk 5'te yer aldı.

Yabancılar arasında en fazla konutu Ruslar satın aldı

Yılın 7 ayında Türkiye'de en çok konut yatırımını Rusların yaptığı görüldü. Rusya vatandaşlarının Türkiye'den aldığı konut adedi ocak-temmuz döneminde yıllık bazda yüzde 223,4 artarak 6 bin 877'ye yükseldi.

İranlılar konut alın almakta Ruslar'ı izledi

Rusları 5 bin 315 adetle İranlılar, 4 bin 405 ile Iraklılar, 1.607 ile Kazakistan vatandaşları izledi. Almanya uyruklu yatırımcıların aldığı konut adedi 1.577, Ukraynalıların 1.352 oldu. Afganistan, Yemen, Kuveyt ve Çin vatandaşları da en çok yatırım yapanlar arasında ilk 10'da yer aldı.

Antalya 68 ay sonra yeniden zirvede

Temmuz ayı verileri ele alındığında geçen ay en yabancıların en çok konut aldığı illerin başında 1.421 adetle Antalya geldi. Söz konusu kent, 68 ay sonra İstanbul'u geçerek zirveye yerleşti.

Antalya, bu alanda detaylı verilerin açıklanmaya başladığı 2013'ten bu yana genellikle zirvede yer alan İstanbul'u en son Ekim 2016'da geçmişti.

Kentte, yabancılara yapılan konut satışlarının 7 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 129 artarak 11 bin 257 adede yükseldiği görüldü.

"Yabancıların oturum amaçlı konut alımı arttı"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yabancıların Türkiye'ye ilgisinin sürdüğünü söyledi.

Durbakayım, Antalya'nın 68 ay sonra zirvede yer almasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Başta Ruslar olmak üzere konut yatırımında ciddi artışlar var. Rusların ve Ukraynalıların yanı sıra İskandinav ülkelerinin vatandaşları da Antalya'dan oturum amaçlı konut alıyor. Avrupa yaşam tarzına uyması, sıcak ve ekonomik olması nedeniyle Kuzey ülkelerinden Antalya'ya ciddi ilgi var. Bu ilgi kenti yabancıya konut satışında ilk sıraya yükseltmiş durumda."