Antalya yazı yaşamaya devam ediyor Antalya'da 30 dereceye ulaşan sıcak havada yerli ve yabancı turistler sonbahar mevsiminde hala denize girmenin keyfini çıkartıyor.

DHA

Akdeniz'de hava ve deniz sıcaklıkları aynı kaldıkça denize girilmeye de devam ediliyor.

Eylül ayında Antalya'da, hava sıcaklığı bugün 30 dereceye ulaştı.

Nemin ise yüzde 75'e yükseldiği kentte deniz suyu sıcaklığı da 28 derece olarak ölçüldü.

HAFTA SONU DOLULUĞU

Sonbahar mevsiminde zaman zaman parçalı bulutlu havanın yaşandığı Antalya'da hafta sonu tatilinde sahillerde doluluk oluştu.

Bazıları sahilde yürüyüş yapıp, gölge alanlarda oturarak vakit geçirdi, nemden bunalanlar denizde serinledi.

Tatilciler denizde yüzüp plajda güneşlenerek eğlenceli vakit geçirirken bazıları da kano ile açılıp denizin ortasında spor yaptı.

YARIN SAĞANAK VAR

Antalya'da yarın gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)