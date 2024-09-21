Antalya yazı yaşamaya devam ediyor

DHA
Akdeniz'de hava ve deniz sıcaklıkları aynı kaldıkça denize girilmeye de devam ediliyor.
Eylül ayında Antalya'da, hava sıcaklığı bugün 30 dereceye ulaştı.
Nemin ise yüzde 75'e yükseldiği kentte deniz suyu sıcaklığı da 28 derece olarak ölçüldü.
HAFTA SONU DOLULUĞU
Sonbahar mevsiminde zaman zaman parçalı bulutlu havanın yaşandığı Antalya'da hafta sonu tatilinde sahillerde doluluk oluştu.
Bazıları sahilde yürüyüş yapıp, gölge alanlarda oturarak vakit geçirdi, nemden bunalanlar denizde serinledi.
Tatilciler denizde yüzüp plajda güneşlenerek eğlenceli vakit geçirirken bazıları da kano ile açılıp denizin ortasında spor yaptı.
YARIN SAĞANAK VAR
Antalya'da yarın gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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