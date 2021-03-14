Anavatanı Güney Amerika olan ve ticari adı İngilizce “golden berry”den gelen altın çilek, rengi, şekli, tadı ve fiyatı ile kırmızı çilekten farklı.

Akdeniz ve Ege sahillerinde serada üretimi yapılan altın çileğin hasadı başladı.

Anavatanı Güney Amerika olan altın çilek, Antalya'da seralarda hasat edilmeye başlandı. Serik ilçesi Tekke Mahallesi'nde kontrollü tarım uygulamalarında bir firması 5 dönümde üretimini yaptığı altın çilekler, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde marketlerin raflarında yerini aldı.

100 GRAMI 15 LİRA

Dünyanın en zengin lif oranına sahip ve antioksidan oranı yüksek olduğu belirtilen altın çilek, 100 gramlık paketlerde 15 liraya satılıyor. Çileğin kilogram fiyatı ise 150 lirayı buluyor. 100 gramlık bir pakette 13-14 adet çilek bulunuyor.

HASADI HAZİRANA KADAR SÜRECEK

Şubat ayı sonunda hasadına başlanan altın çileğin hasat süreci haziran ayı sonuna kadar devam ediyor. Bir dönümde ise ortalama 4 ton altın çilek elde edilebiliyor.

Antalya’da altın çileğin 100 gramı 15 lira ViDEO

“DÜNYANIN EN ZENGİN LİF ORANINA SAHİP MEYVESİ”

Altın çileğin dünyanın en zengin lif oranına sahip meyvesi olduğunu belirten firma satış direktörü Burak Akbulut, antioksidan oranı yüksek bir meyve olduğunu, ayrıca şeker oranı düşük olduğu için diyabet hastaları tarafından tercih edildiğini söyledi.

“ÇİÇEKTEN MEYVEYE DÖNÜŞÜYOR”

İlk aşamada çok güzel bir çiçek olarak açan altın çileğin, yapraklarının küre şeklinde kapandığını ve içinde meyvesinin oluştuğunu anlatan Akbulut, “Yeşil olan dış yaprak kısmı sarardığı zaman hasadı yapılıyor.” dedi.

“SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI”

C, B1, A vitaminleri ve demir içeren altın çilek, lezzet olarak ananasa benziyor. Parlak, altın renkli ve şekil açısından küreye benzeyen meyvenin kan dolaşımı ve metabolizmayı hızlandırdığı ifade ediliyor. Sağlık açısından birçok yararı olduğu belirtilen altın çileğin içerisinde bulundurduğu 8 ayrı alkolidin, bitkisel kökenli ilaçların yapımında kullanıldığı da açıklandı.