Antalya'da aronya meyvesinin hasadı şenliklerle başladı Ekonomik değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üretimine teşvik etmek amacıyla üreticilerle buluşturulan aronyanın bu yılki ilk hasadı düzenlenen hasat şenliği ile yapıldı. Aronya meyvesi, bahçesinden kilosu 300 TL’den satıldı.

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AA

Antalya'da üretimine yeni başlanan ekonomik değeri yüksek aronya meyvesinin hasadı başladı.

Ekonomik değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üretimine teşvik etmek amacıyla üreticilerle buluşturulan aronyanın ilk hasadı için Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi'nde hasat şenliği düzenlendi.

Bahçesinde kilosu 300 TL’den satılan meyvenin bu yılki verimliliği üreticiyi memnun etti.

Doyran’da iki yıl önce fidan desteği yapılan çiftçilerin aronya bahçelerinde gerçekleşen hasat şenliğine ilgi büyük oldu.

"SÜPER MEYVE"

Bölgede giderek yaygınlaştırılması hedeflenen aronya, yüksek antioksidan içermesi, vitamin, mineral ve lif bakımından son derece zengin olmasından dolayı "süper meyve" olarak adlandırılıyor.

KULLANILDIĞI ALANLAR

Aronya ayrıca meyve suyu sanayisinde, ilaç sanayisinde, baharat sanayisinde, kuru yaprağı ve kuru meyvesi çay olarak ve diyet menülerinde kullanılıyor.

"TALEPLER ARTTI"

Doyran Mahalle Muhtarı Mehmet Akkaya, taleplerin artığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

Eskiden bu bölgelerimizde arpa, buğday gibi ürünler yetiştirilirdi. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğüyle yaylamızda bu ürünle tanıştık. Ekimini yaptık verimli bir yıl geçirdik. Çok zahmeti olmayan ekonomik getirisi vatandaşlarımızı memnun eden bir ürün. Fidan talepleri mahallemizde giderek artıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)