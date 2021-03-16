Antalya’da bir dükkan bitcoin ile alışveriş yöntemine geçti

Antalya’da bir dükkan bitcoin ile alışveriş yöntemine geçti

Alanya‘da tostçuluk yapan Ahmet Bağiçi isimli bir vatandaş, dükkanında ödeme yöntemi olarak kripto para seçeneğini de kullanmaya başladı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir dükkanda, nakit ve kredi kartı ile alışverişin ardından kripto para birimine de geçildi.

Tostçu olarak çalışan Ahmet Bağiçi isimli bir dükkan sahibi, müşterilerine Bitcoin, Ripple, Ethereum ve Waves gibi kripto paralarla ödeme yapma seçeneği sundu.

TEK ESNAF OLDU

Ahmet Bağiçi, Alanya’da ilk Türkiye’de ise kurumsal firmalar dışında bitcoin ödeme yöntemini uygulamaya geçiren tek esnaf oldu.

“QR KODU İLE ÖDEME YAPABİLİYORLAR”

Ahmet Bağiçi, "Son dönemde gündemde olan kripto paralarla ilgili bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. O yüzden müşterilerime kripto paralarının hepsiyle ödeme imkanı sundum. Bu şekilde kendi kullandıkları borsadan ya da soğuk cüzdanlarından QR koduyla işletmemizin kripto para hesabına ödeme yapabiliyorlar." dedi.

“KRİPTO PARAYA İLGİ ARTACAK”

Ayrıca, "Gençlerin kullanmaya başladığı kripto paralarla ilgili bu yaptığımız uygulama sonrası güzel tepkiler alıyoruz, daha da güzel tepkiler alacağımızı düşünüyoruz. İlerleyen dönemlerde kripto paraya ilginin tamamen artacağını düşünüyorum. Müşterilerimize ekstra bir ödeme seçeneği sunuyoruz." diye konuştu.

“TEPKİLER GÜZEL”

Müşterilerinin ilk tepkileri hakkında konuşan Bağiçi, "İlk başta şaşırıyorlar sonra nasıl yapıldığını soruyorlar. Herhangi bir kripto para borsası kullanıyorlarsa onunla ödeme yapan arkadaşlarım oluyor. Tepkiler güzel, biz de memnunuz. En azından ilgi çekmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.