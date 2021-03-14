Antalya'da dalış noktaları turistleri bekliyor

Dalış sezonu başladı. Birbirinden cazip dalış noktalarının özellikleri, buralardaki dalma şartları ve amatörlerin en fazla ne kadar derinliğe inebileceği gibi bilgiler uzmanlar tarafından aktarıldı.

Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte dalış noktaları da hazırlıklarını bitirdi. Antalya'da Gazipaşa'dan Kalkan'a kadar uzanan sahil şeridindeki irili ufaklı, doğal ve suni 222 dalış noktası, su altı tutkunlarını bekliyor.

SEZONDA GÜNLÜK 1.000 DALIŞ

Su altı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan tarafından fotoğraf çalışması yapılan dalış noktalarına, sezonda günlük 1.000 dalış yapılıyor.

Antalya ve çevresinde faaliyet gösteren 60 dalış şirketi, su altına profesyonel rehberler eşliğinde dalış turları düzenleyerek, su altının zenginliklerini gözler önüne seriyor. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar, dalış turizminin büyük ilgi gördüğünü, özellikle tarihi batıklara önem verildiğini anlattı.

“YABANCI TURİSTLERİN ANTALYA'YA GELMESİYLE SEZON BAŞLAYACAK”

Antalya'da su altı dalışlarının 12 ay sürdüğünü söyleyen İsa Alemdar, nisan ayıyla birlikte turizm sezonunun açılacağını ve yabancı turistlerin Antalya'ya gelmesiyle sezonun başlayacağını kaydetti. 2020’de pandemi nedeniyle belirsizlikler yaşandığını, bu nedenle sezonun birkaç ay geç açıldığını aktaran alemdar, 2021 sezonundan umutlu olduklarını söyledi.

“SU ALTINDAKİ TARİHE DE SAHİP ÇIKMAMIZ ÖNEMLİ”

Sezon öncesi yat limanı açıklarındaki St. Didier batığına dalış yaptıklarını sözlerine ekleyen Alemdar, “Kış aylarında dip akıntısı nedeniyle hayalet ağların yanı sıra, farklı atıklar dalış noktalarına yerleşebiliyor. Buraları temizleyerek dalışa hazır hale getiriyoruz. Su üstündeki tarihe sahip çıktığımız gibi su altındaki tarihe de sahip çıkmamız önemli." dedi.

Su sıcaklığının birkaç hafta içinde 19 ile 21 dereceye yükseleceğini umduğunu aktaran Alemdar, 2021 turizm sezonundan beklentinin yüksek olduğunu söyledi. Alemdar, “Tecrübesi olmayan turistler profesyonel hocalar eşliğinde keşif dalışları yapabilecek. Lisanslı profesyoneller ise ellerindeki lisansa göre 18 ila 30 metreleri bulan belgeli dalışları gerçekleştirecek." diye konuştu.

“FRANSIZ SOSYETE BATIĞI, POPÜLER NOKTALARDAN BİRİ"

Antalya bölgesinde en çok dikkati çeken batığın, Kaleiçi Yat Limanı açığında “Fransız Sosyete Batığı” olarak bilinen İkinci Dünya Savaşı sırasında batan St. Didier gemisine ait batık olduğunu kaydeden Alemdar, "Savaş batıkları arasında St. Didier'in emsali yoktur. 18 metre derinlikte başlar, 30 metrede biter. Batık, tek parça halindedir. Buraya yurt dışından gelen meraklıların dalışını gerçekleştiriyoruz. Batığı görenler, St. Didier batığının emsalsiz olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Burası, dalış turizmi için, Antalya için altın bir bilezik." ifadelerini kullandı.

ABD SAVAŞ UÇAĞI BATIĞI

Antalya'daki diğer savaş batıklarından birinin Kaş'ta, diğerinin Manavgat'ta olduğunu aktaran Alemdar, "Manavgat'taki B-24 Amerikan Savaş Uçağı Batığı, 1944 yılında Romanya üzerindeki hedefleri bombaladıktan sonra Kıbrıs'taki üssüne dönerken Ege Denizi üzerinde vurulup, Antalya açıklarında denize gömülen bir uçağa ait. Kaş civarındaki batık ise neden düştüğü bilinmeyen bir İtalyan uçağına ait. Uçak, motorları haricinde bir bütün olarak su altında yatıyor. Uçakların görünümünün eksiksiz olması, dalgıçlara keşfedecek zenginlikler sunuyor." dedi.

İRİLİ UFAKLI BİRÇOK DALIŞ NOKTASI

Tekirova açıklarında bulunan ve Üç Adalar olarak adlandırılan bölgenin, küçük adalardan oluşan bir dalış bölgesi olduğunu kaydeden İsa Alemdar, şöyle devam etti:

"Çok çeşitli derinliklere sahip olması, dip yapısının Antalya'ya oranla zenginliği, görüş netliği ve birçok dalış merkezine yakınlığı nedeniyle en popüler dalış bölgeleri arasında yer alıyor. Finike'deki Gök Mağarası da mağara dalgıçlarının ilgisini çeken tatlı su kaynaklarından biri. Antalya Körfezi'nin kuzeyinde, deniz dibinde yatan Gelidonya Antik Batığı, Genç Tunç Devri'ne ait olması ile ün saldı. Kemer Limanı'ndan 1,5 kilometre açıklıkta kum zemin üzerinde 25 metre derinlikte yatan Paris batığı da turistik dalış noktaları arasında.

“DENİZİN İZİN VERDİĞİ HER AN MÜZEYE DALIŞ YAPAN TURİSTLERİ GÖREBİLİRSİNİZ”

Antalya kıyı şeridinde falezler ve Sıçan Adası, tercih edilen dalış noktaları. Sıçan Adası'nın doğusunda küçük bir mağara olması, dalış tutkunlarının ilgisini bu bölgeye yönlendiriyor. Side Sualtı Müzesi başta olmak üzere farklı dalış noktalarına günlük turlar düzenleniyor, dalış tutkunlarına eşsiz ortam sunuluyor. Kış ayları dahil denizin izin verdiği her an müzeye dalış yapan turistleri görmek mümkün."

“AMATÖR TURİSTİK DALIŞLAR 5 METREYE KADAR”

Alemdar, güvenlik önlemlerini sıralayarak. “Amatör turistik dalışlar 5 metreye kadar olanlardır. Profesyonel dalış okulları amatörlere 5 metreden fazla dalış yaptırmaz. Daha derinlere gerçekleşen dalışlarda ise dalış yapacak turistin belgeleri ve bröveleri dikkate alınır." dedi.

KAŞ'TA TANK BATIRILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 45 tonluk 1960 model tank, 2 yıl önce Kaş açıklarında bulunan Güvercin Adası mevkisinde 20 metre derinliğe batırıldı. Tank batığının yerli ve yabancı birlerce su altı tutkununu bölgeye çekeceği düşünülüyor.

BAZI BÖLGELER İÇİN ÖZEL İZİN GEREKLİ

Kemer'deki Paris 2 batığı, Tekirova açıklarındaki iç adalar, B- 24 tipi Amerikan savaş uçağı batığı ile Antalya Körfezi'nin batı ucunda bulunan Gelidonya batığı, Antalya Yat Limanı'nın 1 kilometre açığında şamandıra altında yatan St. Didier adlı Fransız gemisinin batığına dalmak isteyenlerin, Antalya Valiliği ve Deniz Polisi Şube Müdürlüğü'nden izin alması gerekiyor.

MAĞARA DALGIÇLARININ TERCİHİ GÖK MAĞARASI

Finike'deki Gök Mağarası da mağara dalgıçlarının ilgisini çeken tatlı su kaynaklarından biri. Ortalama 15 metre derinlikten sonra mağara suyunun tuzlu suyla karıştığı görülüyor. Geniş bir koridorla dibe doğru inen mağarada sarkıtların bulunması, daha önceden kuru olduğunun işaretlerinden. 1995 yılında yapılan araştırma dalışlarından sonra bu mağaranın Asya'nın o güne kadar dalış yapılmış en derin mağarası olduğu saptandı.

KEKOVA'DA 31 DALIŞ NOKTASI

Kekova'nın güney kesiminde 31 nokta, su altı tutkunları için dalış parkuru olarak ilan edildi. Dalma tutkunlarının, bu bölgede dalış yapmak için Demre Limanı'ndan çıkış yapması gerekiyor. Demre bölgesindeki batık gemileri de içeren dalış noktaları şunlar:

Deniz Feneri, Kaya, Koy, Mağara, Mavi Mağara (Blue Cave), Antrum, İberian Gemi Batığı, Yelkenli Gemi Batığı, Buzalık Koyu, Buzalık Burnu, Ambar, Gökkaya, Arda, Duvar, Duvar 2, Eğri Liman, Kara Ada, Sualtı Tepesi (Reef), Reef 1, Shark's Point, Kara Burnu, Son Nokta (The End), Bora Burnu, Çapa, Akar Burnu, Akar Burnu 2, Sıçan Burnu, İç Ada Koyu, Akıntı Burnu, Ufuk Burnu ve Taşucu.

KAŞ VE KALKAN BÖLGESİ

Kaş bölgesinde ise 28 nokta su altı parkuru olarak belirlenmiş durumda. Bu dalış noktaları şöyle:

Köfte Adası, Gürmeli Ada, Küçük Kaya, Akıntı Burnu, Çapabanko, Üçkaya, Mavi Batık, Hidayet, Vatoz Burnu, Mendirek Önü, Mağara 1, Mağara 2, Fener Kulesi, Likya Batığı, Karides Mağarası, Tünel, Kanyon, Uçan Balık, Uçak Batığı, Besmi Adası, Anfora Vadisi Reef, Kaplumbağa Noktası, Uluburun kayalıkları, Altuğ Mağarası, Büyük Rif, Sarı Ada, İkiz Kardeş ve Deve Hörgücü Rifi.