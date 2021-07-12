Antalya'da en çok Iraklılar ev aldı

Almanların Antalya'ya ilgisini biliyoruz. Haziran ayında Iraklıların Antalya'ya olan ilgisi Almanları geçti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, haziranda Antalya’da konut satışının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azalış gösterdiğini ancak bir önceki aya göre ise yüzde 155 arttığını hatırlattı.

Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan haziran ayı konut satış istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

VATANDAŞ, KREDİ İLE KONUT ALMA FİKRİNDEN UZAKLAŞIYOR

Pandemi sürecindeki açılmaların konut satışına olumlu yönde etki yaptığını ve konut satışının bir önceki yıla göre düşüş kaydetse de önceki yıllardaki haziran ortalamasına döndüğünü söyleyen Çetin, faiz oranlarındaki yüksek düzeyin ve pandemi kaynaklı belirsizliğin etkisi ile ipotekli konut satışında ise keskin bir azalış gördüğünü kaydetti.

YABANCIYA KONUT SATIŞINDA HEM TÜRKİYE’DE HEM ANTALYA’DA HAZİRAN AYI REKORU

Haziran ayında yabancıya konut satışında ise müthiş bir yükseliş kaydedildiğini, Türkiye genelinde yabancıya 4 bin 748, Antalya’da ise 906 konut satışı gerçekleştirilerek hem ülke hem de il bazında haziran ayı rekoru kırıldığını söyleyen Çetin, bugüne kadar haziran ayında kaydedilen en yüksek değerlerin 2019 yılında ülke genelinde 2 bin 689, Antalya’da ise 668 olduğunu hatırlattı.

IRAKLILAR ANTALYA'DAN HAZİRAN AYINDA 774 KONUT SATIN ALDI

Çetin, haziran ayı için Türkiye genelinde yabancıya konut satışına ülke uyruklarına göre bakıldığında ilk sırayı 774 ile Irak’ın aldığını bunu 683 ile İran, 300 ile Rusya, 250 ile Afganistan, 192 ile Almanya’nın izlediğini söyledi.