Antalya’ya eylülde 1 milyon turist geldi

Bu yıl turizm sezonu uzadı. Yazın bitip sonbaharın başladığı eylül ayında güneydeki illerde turizm akını yaşanmaya devam ediyor. Koronavirüs önlemlerinde de titiz davranan Antalya ilgide başı çekiyor.

Turizmin başkenti Antalya, pandeminin devam etmesine karşın turizmde geçen yıla oranla bu yıl büyük bir çıkış yakaladı.

Koronavirüs salgını nedeni ile ertelenen tatillerin yoğunlaşması turizm mevsimini bu yıl kasım ayına kadar uzattı.

Halen sıcak iklimi ile denize girme olanağı sunan Antalya’yı, eylül ayının başlangıcından bugüne kadar 1 milyon 54 bin 885 turist ziyaret etti.

ANTALYA YILIN BAŞINDAN BU YANA 6 MİLYONDAN FAZLA TURİST AĞIRLADI

Aşılama oranında Türkiye’de ilk 7 şehri arasında yer alan, vaka sayısında da en düşük üçüncü şehir konumundaki Antalya, 1 Ocak-19 Eylül tarihleri arasında 38 bin 949 uçakla 6 milyon 82 bin 726 turist ağırladı.

RUS VE ALMAN TURİSTLER AĞIRLIKTA OLDU

Yolculardan 9 bin 509 uçakla 2 milyon 275 bin 919’unu Rus turistler, 6 bin 582 uçakla 1 milyon 13 bin 719’u ise Alman turistler oluşturdu.

ANTALYA’DA EYLÜL AYI TURİZM BEREKETİ

Fraport TAV Antalya Havalimanı verilerine göre, 1-19 Eylül tarihleri arasında dış hatlara 5 bin 587 uçak iniş yaptı.

EYLÜL'DE DE RUS VE ALMANLAR BAŞI ÇEKTİ

Yine Rus ve Alman turistlerin başı çektiği verilerde, bu uçaklardan toplam 1 milyon 54 bin 885 yolcu, kente giriş yaptı.

22 EYLÜL’DEN İTİBAREN İNGİLİZLER DE GELECEK

İngiltere, Türkiye’yi 22 Eylül’den itibaren kırmızı listeden çıkardığını duyurmuştu. İngiltere, Türkiye’ye en fazla turist gönderen ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Karar, turizmciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Bu gelişmenin ışığında Antalya, 22 Eylül sonrası Rus ve Almanlarla birlikte İngiliz turistlere de kapılarını açacak olmanın heyecanını yaşıyor.