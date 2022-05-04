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    Antalya'ya İngiltere ve Almanya'dan çok ciddi talep var

    Rusya-Ukrayna savaşı ile önemli iki pazarında azalışlar yaşayan Antalya'da Avrupalı ve özellikle İngiliz ve Alman turistlerin sayısı arttı.
    • 04.05.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 12:30
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    Antalya'ya İngiltere ve Almanya'dan çok ciddi talep var

    Türkiye'nin "turizm başkenti "olarak adından söz ettiren Antalya'da görmeye alışkın olduğumuz Rus ve Ukraynalı turistlerini yerini Avrupalılar aldı. Sayısal anlamda çok iyi sonuçlar alan turizmciler, Avrupalı turistlerin harcamalarının diğerlerine göre de yüksek olduğunu belirtip, memnuniyetlerini ifade ediyor.

    Turizmciler hareketlilikten memnun

    Antalya'da, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa pazarında yaşanan hareketlilik turizmcileri sevindirdi.

    1 Ocak-30 Nisan'da 1 milyondan fazla yabancı turist geldi

    Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-30 Nisan'da kenti 1 milyon 112 bin 383 yabancı turist ziyaret etti.

    Antalya

    Yabancı turist sayısı yüzde 162 arttı

    Geçen yılın aynı döneminde 423 bin 773 yabancı turistin geldiği Antalya'da, bu yıl, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 162 artış kaydedildi.

    2022'de en fazla Almanya ve İngiltere'den turist ilgi gösterdi

    Kente, 1 Ocak-30 Nisan döneminde en fazla turist gönderen ülkeler sırasıyla 329 bin 96 misafirle Almanya, 150 bin 944 turistle İngiltere, 143 bin 485 turistle Rusya oldu.

    Türkiye'ye yönelik uçuşlara ek kontenjanlar konuldu

    AA'nın haberine göre, bazı İngiliz tur operatörleri, Türkiye'ye yönelik uçuşlara ek kontenjanlar koyarken, Rusya ile karşılıklı uçuşların başlamasıyla özellikle bu ay Rus pazarının canlanması bekleniyor.

    Antalya

    "2022 daha iyi bir sezon olacak"

    Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, 2022 sezonunun geçen yıla göre çok daha iyi olacağını belirterek kaynak pazar Rusya ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle iç pazar ve Avrupa ülkelerinin yoğunlukta olduğunu anlattı.

    "Türkiye genelinde 3,5 milyonun üzerinde İngiliz turist ağırlayacağız"

    Güzel bir sezon olmasını temenni eden Kavaloğlu, "Avrupa'dan özellikle İngiltere ve Almanya'dan çok ciddi artış var. İngiltere'den uçaklar Türkiye'ye yönelmiş durumda. Bu yıl Antalya'da 1 milyonun üzerinde, Türkiye genelinde ise 3,5 milyonun üzerinde İngiliz turist ağırlayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

    "Nisanda en iyi sezon olan 2019'un cirosunu geçtik"

    Turizmci Hacı Osman Üçdan da zincir oteller olarak nisan itibarıyla turizmde en iyi sezon olan 2019'un cirosunu geçtiklerini söyledi.

    Antalya

    "Avrupalı turist iyi kazandırıyor"

    Turizmi çeşitlendirmenin önemine vurgu yapan Üçdan, "Otellerimiz daha çok İngiliz turistle dolu. Avrupalı turist iyi kazandırıyor. Tek pazara güvenerek yola çıkmamak gerekiyor. İngiltere ve Almanya'nın yanı sıra Hollanda, İsviçre, Norveç, İsrail, Danimarka'dan misafirlerimiz var." dedi.

    "Mayısta Rusya pazarı hareketli olacak"

    Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ da 2022 turizm sezonunun Avrupa pazarıyla başladığını, sezonun iyi gittiğini söyledi.

    Rusya ile 29 Nisan'da karşılıklı uçuşların yeniden başladığını anlatan Kızıldağ, "Herhangi bir sıkıntı olmazsa mayısta Rusya pazarı hareketli olacaktır. Bütçelenen sayıların gelmesi, sektörü daha da rahatlatacaktır." dedi.


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