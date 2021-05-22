Antalya’da karlama lezzetinin sezonu açıldı

Havaların ısınması ile birlikte, Toros dağlarından gelen serinletici lezzet karlama, sevenleri ile buluştu.

Antalya’da kış aylarında Toros Dağları’nın zirvelerinde derinlikteki obruklarda biriken kar, yaz aylarında bin bir emekle getiriliyor. Üzerine eklenen özel şerbetle "karlama" adını alan lezzet yaz aylarında serinlemek için tüketiliyor.

BARDAĞI 2 LİRA

Yayladan getirilen ve çuval içinde korunan karlama pekmez, şerbet ve meyve şurubuyla tüketiliyor ve bardağı 2 liradan satılan karlama, 5, 10 ve 15 liralık kaplarla da paket yapılıyor.

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“YAYLADAN GETİRİYORUZ”

Antalya’nın Serik ilçesinde karlama satıcısı Durmuş Ali Şahin, yaylalarda oluşturdukları deliklerde bastıkları karları yazın çıkartıp ilçe merkezine getirdiklerini belirterek "Kışın iyice basılması halinde yaz sonuna kadar erimeden kendini muhafaza edebiliyor. Şu anda vatandaşın ilgisi çok iyi. Karın yaylada toplandığı yer de önemli. Temiz olması lazım. Karlamayı çocuklar, gençler tercih ediyor fakat en çok yaşlılar tercih ediyor. Çünkü doğal karlama olduğunu biliyor. Tadına varan bir daha bırakamaz zaten.” diye konuştu.

“BİR NEBZE OLSUN SERİNLETİYOR”

Karlama müdavimi olan Yaşar Yıldız ise, “Karlama bizim için önemli. Yaz aylarında severek tükettiğimiz bir şey. Bu sıcak havalarda bir nebze olsun serinletiyor. Şimdi burada yedim. Aileme de götürüyorum, herkese tavsiye ederim.” dedi.