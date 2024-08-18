Antalya'da kavurucu sıcaklara rağmen seralarda ekim devam ediyor Antalya'da örtü altı sebze üretimi yapan çiftçiler, kavurucu sıcaklara rağmen seralarda fide dikim çalışmalarına başladı.

AA

Antalya turizmde söz sahibi bir kentken tropikal iklime yakınlığı nedeni ile meyve ve sebze üretiminde de söz sahibi olmayı sürdürüyor.

Antalya'da sıcak hava, çalışma zorluğu yaşatsa da örtü altı sebze üretimi yapan çiftçilere engel olamadı.

Turizmin yanı sıra örtü altı tarımla da öne çıkan kent merkezi ve ilçelerinde üreticiler, ağustos itibarıyla seralarda fide dikim mesaisi yapıyor.

SERA İÇİNDE SICAKLIK 48 DERECE

Hava sıcaklığının zaman zaman sera içinde 48 dereceye ulaşmasına rağmen çiftçiler, üretim için yoğun emek harcıyor.

AKSU İLÇESİ TARIMDA FAAL

Toplam 4 bin 134 çiftçinin, 48 bin 533 dekar kapalı alanda üretim yaptığı Aksu ilçesinde de fide dikim çalışmaları devam ediyor.

İMECE USULÜ DEVAM

Bazı çiftçiler, dikimleri imece usulüyle yapıyor. Yetiştirilen ürünler, iç pazarın yanı sıra farklı ülkelere de ihraç ediliyor.

"HASAT KASIMDA"

Aksu Üreticiler Birliği Başkanı Turan Şahin, diktikleri sebzelerin hasadını kasımda yapacaklarını aktararak, "Seraların içinde sıcaklık 48 dereceye kadar ulaşmasına rağmen fide dikimlerimizi sürdürüyoruz. Dikimini yaptığımız Kaliforniya biberini de dünyanın her tarafına ihraç ediyoruz." dedi.

"SICAKTA DİKİLEN FİDELER GECE SERİNLİĞİNDE DAHA İYİ SAÇAK SALIYOR"

Şahin, sıcakta dikilen fidelerin gece serinliğinde daha iyi saçak saldığını ifade ederek, yeni dikilen fideleri sıcak havadan korumak için sabahları can suyu verdiklerini belirtti.

"SERALARIN ÜZERİNE GÖLGE TOZU ATIYORUZ"

Üreticinin dikim mesaisinin başladığını vurgulayan Şahin, "Fidelerimizi güneşten korumak için seraların üzerine gölge tozu atıyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)