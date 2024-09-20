Antalya'da, kütlü pamuğun kilogramı 28 liradan alınacak Antalya'da ANTBİRLİK tarafından kütlü pamuğun kilogramı 28 lira, bir dönüm pamuk toplama ücretini de 1.250 lira olarak belirlendi.

AA

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), kütlü pamuğun kilogram fiyatını ve bir dönüm pamuk toplama ücretini açıkladı.

ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, kütlü pamuğun kilogramının 28 liradan alınacağını duyurdu.

Pamuk üretiminde herhangi bir düşüş yaşanmaması için alım fiyatını yüksek tuttuklarını ifade eden Yavuz, şu bilgileri verdi:

Pamuk fiyatlarını belirlerken çok sayıda unsuru değerlendirdik. Risk alarak kütlü pamuğun kilogramını 28 liradan almaya karar verdik. Bir dönüm pamuk toplama ücretini de 1.250 lira olarak belirledik.

"ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ"

Yavuz, yaptığı açıklamada, birlik olarak daima üreticinin yanında yer aldıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)