Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman köylüsü, baharın gelmesiyle kesimi yapılmış orman sahalarında yetişen kuzugöbeği mantarını toplayıp, gelir elde ediyor.

Gazipaşa'da, orman köylüsünün sezonluk geçim kaynaklarından mantar türü olan kuzugöbeği, deniz seviyesinden 200 metre yükseklikteki ormanlık alanlarda başlayıp, mart ve haziran döneminde kesimi yapılmış orman sahalarında 1.600 metreye kadar bölümlerde doğal olarak yetişiyor.

KUZUGÖBEKLERİ TOPLANMA DÖNEMİNE GÖRE KİLOSU 150-350 LİRADAN ALICI BULUYOR

Yeniköy, Sugözü, Çığlık, Çile, Doğanca ve Gökçesaray mahallelerinde orman köylüleri, kuzugöbeği mantarını toplayıp, bütçelerine katkı sağlıyor. Kuzugöbeği, doğada ilk görüldüğü zaman kilosu 350 liradan alıcı bulurken, orman sahalarında çoğalmasıyla kilo fiyatı 150 liraya kadar geriliyor.

Kuzugöbeği toplamaya çıkan orman köylüleri topladıkları kuzugöbeği fazla olursa satıyor, az olduğunda ise evinde tüketiyor.

KURUTULMUŞ KUZUGÖBEĞİ

Kuzugöbeği, kurutulmuş olarak da tüketiliyor. Kurutulmuş kuzugöbeğinin kilosu ise 1500 liradan satılıyor. Toplanması ve tüccarlarca satın alınması Orman İşletme Müdürlüğü'nden izne tabi olan ürün, Gazipaşa'da sezonluk olarak orman köylüsünün geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Antalya’da kuzugöbeği mantarı orman köylüsünün geçim kaynağı VİDEO

“ORMAN KÖYLÜSÜNÜN SEZONLUK GEÇİM KAYNAĞI”

Gazipaşa'ya bağlı Aydın Mahallesi'nde yaşayan ve yaş sebze-meyve üretimi yaparak geçimini sağlayan Cengiz Uğur, "Kuzugöbeği mantarı toplamaya geldim. Bahar ayının gelmesiyle seyreltilmiş ormanlık alanlarda kendiliğinden çıkan kuzugöbeği mantarı orman köylüsünün sezonluk geçim kaynağı olarak topluyorlar.





MART AYI BAŞLARINDA KİLOSU 350 LİRAYDI

Kilosu mart ayı başlarında 350 liradan alıcı bulurken, bugünlerde 150 liraya kadar satılıyor. Yine de iyi bir geçim kaynağı olarak toplayanların hanesine katkı sağlıyor. Ben de günlük 2-3 kilo kadar topluyorum. Benim bütçeme destek sağlıyor." dedi.