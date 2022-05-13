Antalya Sur Cadde’de teslimler başladı

Gayrimenkul sektöründe yüksek maliyetlere rağmen markalı konutlar tamamlanarak, hizmete giriyor. Antalya’nın en yeni caddesi Sur Cadde’de başlayan teslimler de bunlardan biri.

İnşaat maliyetlerinin artması, dünyada gayrimenkul sektörlerini olumsuz yönde etkilerken, faaliyetlerini Antalya’da da sürdüren Sur Yapı, 2 yılda 4 bin bağımsız bölümü teslim etme başarısını gösterdi.

Sektörde yeni bina olmaması sorunu yaşanırken biten ve teslimleri başlayan projeler de önem kazanıyor.

Son iki yılda 4 bin konut sahibi ile buluştu

Son iki yılda 4 bin konutu sahipleriyle buluşturan Sur Yapı, İstanbul’da Gölbahçe Evleri, Lavander, Şehir Konakları ve Bahçeyaka projelerindeki toplam 1.297 konut ve 82 ticari üniteyi teslim etti. Bugüne kadar 35 blokta yaklaşık 2 bin 500 konutun teslim edildiği ve yaklaşık 9 bin kişinin yaşadığı Sur Yapı Antalya’nın 1,3 kilometre uzunluğundaki en yeni caddesinde ise teslimler başladı.

7 bloktaki 485 home ofis ile 68 dükkan kullanıma hazır

Sur Cadde’de yapımı tamamlanan 7 bloktaki 485 home ofis ile 68 dükkan kısa süre içinde sahipleriyle buluşacak. Çalışmaların devam ettiği Turkuaz etabında ise teslimler ağustos ayında başlayacak.

Antalya’da konut teslimleri Haziran 2020’den bu yana aralıksız sürüyor

Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğini taşıyan Sur Yapı Antalya’da konut teslimleri, Haziran 2020’den bu yana aralıksız olarak devam ediyor.

9 bin kişi yaşıyor

Sur Yapı Antalya’da ilk anahtar teslimleri Park etabında başladı. Şu ana kadar 2 bin 500 konutun teslim edildiği, 35 blokta doluluk oranının yüzde 100’e yaklaştığı Park etabında yaklaşık 9 bin kişi yaşıyor.

Antalya’nın en büyük şehir parklarından biri

Yaşamın başladığı Park etabının yanı başında yer alacak 157 bin metrekare yeşil alan Antalya’nın en büyük şehir parklarından biri olacak. Şehir parkının içerisinde piknik alanı, sera alanı, pergola altı dinlenme alanları, iskele alanları, etkinlik çadırı, göletler, yeşil alanlar, süs havuzları, geniş meydanlar, amfi alanları, gölet kafeleri ve çim sahaları gibi birçok alan yer alacak.

Antalya’nın yeni çekim merkezi

Alt katlarında sağlı sollu dükkanların, üst katlarında ise ofis ve konutların yer aldığı bloklardan oluşan, Antalya'nın “Şanzelize”si olarak konumlandırılan 1,3 kilometre uzunluğundaki Sur Cadde, mağazaları, kafe ve restoranları, modern mimarisi ile tüm Antalya’nın yeni çekim merkezi olacak.

Tramvay hattı var

Alışverişten sanata, modadan finansa kadar her zevke ve ihtiyaca hitap eden Sur Cadde’de, pek çok sosyal ve kültürel aktivitenin yapılacağı mekanların yanı sıra tramvay hattı da yer alacak. Sur Cadde’de günlük ayak hareketinin 100 bin, aylık 3 milyon, yıllık 36 milyon olması bekleniyor.

Turkuaz sitesinde 1. etabın teslimleri ağustos ayında başlıyor

Sur Yapı, projenin üçüncü etabı olan 1.105 konutluk Turkuaz sitesinde de sona yaklaşıyor. Kaba inşaatın büyük ölçüde tamamlandığı ve çalışmaların hızla devam ettiği Turkuaz etabı, büyük metrekareye sahip daireleriyle geniş ve ferah bir yaşam sunuyor. “Suyla gelen medeniyet” temasının hakim olduğu Turkuaz sitesinin tüm blokları su kenarında yer alıyor. Turkuaz sitesi, yemyeşil bahçesi ve rengarenk çiçekleri, çocuklar ve yetişkinler için dört mevsim kullanılacak açık ve kapalı yüzme havuzları, gölet kenarındaki dinlenme alanları, site konsepti içerisinde oluşturulan meydanlar, yürüyüş yolları ve modern çevre düzenlemesiyle ön plana çıkıyor. Türkiye’nin markası Antalya’da inşa edilen bu modern şehirde geniş balkon kapıları, turkuaz rengi göletlerin, portakal ve limon ağaçlarının, zeytinliklerin, rengarenk çiçeklerin bulunduğu Turkuaz sitesine açılıyor.

“Bir şehir yükseldi”

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, 19 bin bağımsız bölümden oluşan ve 70 bin kişinin yaşayacağı Sur Yapı Antalya projesinin yaklaşık 8 bin 500 konutluk kısmında çeşitli etaplar halinde inşaat çalışmalarının devam ettiğini, kaba yapı imalatının yüzde 90’ının bittiğini ve birçok etapta da ince yapı imalatının yüzde 80, yüzde 90 oranlarına eriştiğini açıklayarak “Sur Yapı Antalya projesine başladığımız ilk günden itibaren söylemimiz ‘Bir şehir inşa ediyoruz’ oldu. Bu sözümüzün artık gerçek olduğunu görüyoruz. Sur Yapı Antalya, konutları, parkları, bahçeleri, dükkan ve mağazaları yakında açılacak olan Alışveriş Caddesi ve halihazırda 9 binin üzerindeki sakiniyle şimdiden yaşayan bir şehir haline geldi.” dedi.

2 yıllık kesintisiz teslim performansı

Sur Yapı Antalya’da anahtar teslimlerine yıl sonuna kadar kesintisiz olarak devam edeceklerini vurgulayan Z. Altan Elmas, “İstanbul’daki projeler ve Sur Yapı Antalya’da yaptığımız teslimatlar ile son iki yıl içinde teslim ettiğimiz daire ve dükkân sayısı yaklaşık 4 bini buldu. Antalya projesinin yanı sıra İstanbul’da Gölbahçe Evleri, Lavander, Şehir Konakları, Bahçeyaka projelerindeki toplam 1.297 konut ve 82 ticari ünitenin teslimini gerçekleştirdik. Pandemi, kur saldırıları, savaş ve ekonomik kriz gibi birçok olumsuz olayın gerçekleştiği 2020- 2022 yılları arasında gösterdiğimiz bu kesintisiz teslim performansı konut sektöründeki konumuzu daha da güçlendiriyor.” diye konuştu.

Elmas, İstanbul’da yapımı devam eden Maltepe’de YeşilMavi, Koşuyolu’nda Excellence ve Tempo City projelerinde konut teslimlerinin 2022 yılı içinde başlayacağını söyledi.

“Evler hızla doluyor”

Sur Yapı Antalya’da oturuma açılan evlerin neredeyse bir ay gibi kısa bir süre içerisinde dolduğuna dikkat çeken Elmas, şöyle devam etti:

“Döviz kuru ve enflasyon artışı nedeniyle artan inşaat maliyetleri, Türkiye’nin her yanında olduğu gibi Antalya’da da yeni konut stokunun azalmasına neden oluyor. Sur Yapı Antalya’daki konutların büyük bir hızla doluyor olması da kentteki konut ihtiyacını gösteriyor. Bu yüzden Sur Yapı Antalya projesindeki konutların inşaatını, satışını ve teslimlerini bir an önce gerçekleştirmek istiyoruz. Böylece bu sorunu bir nebze de olsa çözebileceğimizi düşünüyoruz.”





0,99 banka kredisiyle 120 ay taksit

Sur Yapı Antalya’nın Sur Cadde ve Turkuaz etaplarında büyüklükleri 57 metrekare ile 226 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçeneklerinin yer aldığını anlatan Z. Altan Elmas, daireler için avantajlı ödeme planları sunduklarını söyledi. Sur Yapı Antalya’daki daireleri yüzde 35 peşinatla satışa sunduklarını ifade eden Elmas, “Sur Yapı Antalya’dan ev almak isteyenlere 0,99 kredi oranıyla 120 ay taksit imkanı sunuyoruz. Yine Sur Cadde’de ise 0,99 vade oranı ile 450 bin TL peşinat, 120 ay da 6 bin 425 liradan başlayan taksitlerle ya da tamamı peşin ödemelerde 1 milyon 145 bin liradan başlayan fiyatlara imkan sunuyoruz.” dedi.

"Açıklanan paket doğrultusunda satışlarımıza başladık"

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan konut destek paketlerinin de Sur Yapı Antalya’dan ev almak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat oluşturduğuna dikkat çeken Elmas, “Konut Finansman Paketi ile birinci el konut üreticilerinden ilk konutunu alan alıcılara yüzde 0,99 faiz oranıyla 10 yıla kadar vadelerle kredi imkanı sağlanacak. Genişletilmiş Konut Finansman Paketiyle ise dolar veya dövizini bozduran herkes yüzde 0,89 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. Biz de Sur Yapı olarak müşterilerimize açıklanan paket doğrultusunda satışlarımıza başladık.” diye konuştu.