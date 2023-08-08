Antalya'da taksimetre ücretine yüzde 42 zam Turizm kenti Antalya'da taksimetre ücretine yüzde 42 zam yapıldı. Buna göre taksi açılış 20 TL, kilometre ücreti 25 TL, indi bindi ise 60 TL oldu.

İHA Şehir içi otobüslere şoför bulamayan Antalya’da taksimetreye zam geldi… Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu, bugün toplandı. Kurulda birçok kurum ve kuruluş temsilcisi yer aldı. Taksimetre ücretine zam Toplantıda ulaşım esnafının yaşamış olduğu sorunlar ve zam teklifleri ile talepler görüşüldü. Toplantının sonunda alınan zam kararları açıklandı. Buna göre taksimetre ücretinde yüzde 42 artış yapıldı. İndi bindi 60 TL oldu Taksimetre açılışı 14 TL'den 20 TL'ye, kilometre ücreti 18 TL'den 25 TL'ye çıkarken; saat ücreti 84 TL, birim metre (100 metre) 2,5 TL, indi bindi ise 50 TL'den 60 TL oldu. Yeni tarifenin 15 Ağustos'tan itibaren geçerli olacağı öğrenildi.