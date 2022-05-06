Antalya'da tarım 12 ay boyunca sürüyor

Antalya'nın tarım üretimi yaz-kış devam ediyor ve sebze meyve ağırlıkla olarak hem iç pazarda hem de yurt dışında tüketiliyor.

Türkiye'deki örtü altı tarım alanlarının yüzde 40'ına sahip Antalya'da, 320 bin dekarı sera olmak üzere, 360 bin hektar tarım arazisinde üretim yapılıyor.

Antalya'da 200'den fazla ürün yetişiyor

AA'nın haberine göre, 200'den fazla ürünün yetiştiği kentte, ekvator kuşağına özgü tropikal meyve yetiştiriciliği de yapılıyor. Ürünler, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarına sunuluyor.

Yılın her döneminde üretim yapılan tarım arazileri helikopterle havadan görüntülendi. Farklı ürünlerin yer aldığı araziler, farklı renkleriyle de görsel şölen oluşturdu.

8,4 milyon ton üretim

Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, Antalya'nın Türkiye'deki toplam tarım arazisinin yaklaşık yüzde 1,5'unu oluşturduğunu ancak katma değeri yüksek ürünler yetiştirildiği için toplam gayri safi milli hasılasının yüzde 6'sını karşıladığını bildirdi.

"Çay hariç bütün ürünler yetişiyor"

Sıfırdan 2 bine ulaşan rakımda kentin her bölgesinde tarım yapılabildiğini ifade eden Karaca, çay hariç bütün ürünlerin yetiştirildiğini kaydetti.

Tarım arazilerinin yüzde 10'unu seraların oluşturduğunu belirten Karaca, "Toplam 8,4 milyon ton üretimimiz var. 2,8 milyon ton domates üretimi gerçekleştiriliyor. Domates başta olmak üzere portakal, nar, avokado gibi birçok ürünün üretiminde Türkiye'de birinci sıradayız, muz üretiminde ikinci sıradayız." dedi.

"12 ay boyunca sera üreticiliğinin devam ediyor"

Karaca, kentte örtü altı tarımın da her geçen yıl yaygınlaştığını söyledi. Daha önce kış aylarında gerçekleştirilen sera üretiminin, son yıllarda Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde yaylada yapılmaya başlandığını aktaran Karaca, 12 ay boyunca sera üreticiliğinin devam ettiğini ve buralarda da domates başta olmak üzere biber, hıyar, patlıcan gibi ürünlerin yetiştirildiğini bildirdi.

Daha önce ithal edilen ürünler bu topraklarda yetiştiriliyor

Sıcak iklim kuşağını seven tropikal meyve üretiminde de Antalya'nın söz sahibi olmaya başladığını vurgulayan Karaca, "Gazipaşa ve Alanya bölgesi başta olmak üzere 2013'ten bu yana tropik meyve yetiştiriciliği yönünde projeyi hayata geçirdik. Güzel sonuçlar almaya başladık. Ürün çeşitlerimiz daha da arttı. Tropikal meyvede daha önce ithal ettiğimiz ürünleri de artık ilimizde üretmeye başladık." diye konuştu.

Karaca, muz, ejder, çarkıfelek, kumkuat, mango, pomelo gibi ürünlerin Akdeniz topraklarında yetiştirilebildiğini söyledi.

2021'de gelir 600 milyon dolar oldu

Karaca, kentin önemli bir yaş sebze ve meyve ihracat potansiyeline sahip olduğunu aktararak, "Hem iç tüketimde hem de ihracatta varız. Geçen yıl yaklaşık 700 bin ton ürün ihraç ettik ve yaklaşık 600 milyon dolar gelir sağladık." ifadelerini kullandı.