Antalya'da toplu ulaşıma zam

Antalya'da UKOME Genel Kurulu'nun aldığı karar ile toplu ulaşım yüzde 14 oranında zamlandı.

Yarından itibaren Antalya merkezde uygulanacak olan yüzde 14 zamlı tarife ile daha önce 3.20 lira olan tam ücret 3.65 liraya, 2.70 lire olan emekli 3.15 liraya, 2.70 lira olan öğretmen 3.15 liraya, 1.80 olan öğrenci biniş ücreti 2.20 liraya yükseltildi.

AKTARMA DÜŞÜRÜLDÜ

Yeni uygulama ile ayrıca daha önce bir saat içinde 2-3 sefere kadar yapılan ücretsiz aktarma işlemi ise bire düşürüldü.

Uygulama Antalya merkez ve Alanya'da yarından itibaren uygulamaya konulurken, diğer ilçelerde yılbaşından itibaren uygulamaya başlanacak.

"GİDERLERİMİZİN ARTIŞINI KARŞILAYABİLMEMİZ LAZIM"

Antalya Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan,16 aydır toplu taşımaya zam yapılmadığını belirterek "Bizim talebimiz yüzde 30-35 arasındaydı ancak yüzde 14 oranında bir zam uygun görüldü. 16 aydır toplu taşıma dışındaki her kaleme yüzde 50 oranında zam geldi. Toplu taşıma işini sürdürebilmemiz için bu zammın olması gerekiyordu. Giderlerimizin artışını karşılayabilmemiz lazım. Antalya halkının bizi anlayışla karşılayacağını düşünüyorum." dedi.

Toplu taşımada 25 kalemde uygulanan ücretsiz taşıma ise devam edecek.