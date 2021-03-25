Antalya'da turizm sektörü yeni sezona hazır

Geçen yıl konuklarını "güvenli ve sağlıklı" turizm imkanlarıyla ağırlayarak öne çıkan Antalya, yeni sezona hazır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde geçen yıl başlatılan Güvenli Turizm Sertifikası programı kapsamında hizmet veren turizm sektörü, koronavirüs salgını sürecinde dünyaya örnek olacak çalışmaya imza attı.

GEÇEN YIL 3 MİLYON 500 BİN YABANCI TURİST AĞIRLADI

Kamu ve özel sektör iş birliğinde yürütülen çalışmalar neticesinde Antalya, salgına rağmen yaklaşık 3 milyon 500 bin yabancı turisti ağırladı.

Yeni sezon için rezervasyonları alıp konuklarını yavaş yavaş ağırlamaya başlayan turizmciler, yoğunluğun artması için gün sayıyor.

"ŞU ANDA DA OTELLERİMİZ MİSAFİRLERİ AĞIRLIYOR"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, kentte şu anda da açık otellerin bulunduğunu ve çok yoğun olmasa da turist ağırlamaya devam ettiğini bildirdi.

Güvenli Turizm Sertifikası programı kriterleri doğrultusunda bu yıl da hizmet vermeyi sürdüreceklerini aktaran Yağcı, "En büyük çalışmamız Güvenli Turizm Sertifika sistemiydi, bu yıl da en önemli unsurlardan biri olacak. Sertifika kriterleri ışığında sağlıklı, keyifli tatil imkanını sunacağız." dedi.

HAREKETLİLİĞİ SON DAKİKA REZERVASYONLARI ŞEKİLLENDİRECEK

Salgın nedeniyle rezervasyonlardaki akışın da dönemsel olarak farklılık göstermeye başladığına değinen Yağcı, "Her yıl alışkın olduğumuz ocak, şubat dönemindeki erken rezervasyonlardan çok son dakika rezervasyonları konuştuğumuz bir dönemdeyiz. Ülkelerin seyahat kısıtlamaları ve bununla ilgili belirsizlik giderildikten sonra rezervasyon akışının artacağını düşünüyoruz. Bu yıl son dakika rezervasyonlarının şekillendireceği bir dönem olacak." ifadesini kullandı.

"İÇ PAZAR DA ÖNEMLİ"

İç pazarın da sektör açısından son derece önem teşkil ettiğini vurgulayan Erkan Yağcı, sadece bu dönemde değil, her zaman desteklenmesi gereken bir pazar olduğunu işaret etti.

İç turizmde de Antalya'nın ciddi bir potansiyel barındırdığını anlatan Yağcı, "İç turizmi ne kadar geliştirirsek dış turizm odaklı ya da dış turizmden kaynaklı krizlere karşı da dayanıklılığımız o kadar artar." ifadesini kullandı.

"DÜNYANIN HER YERİNDEN MİSAFİRLERİMİZİ BEKLİYORUZ"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Sertifika kriterleri doğrultusunda otellerimizde gerekli tedbirleri aldık, hazırlıklarımızı yaptık. Geçen yıldan da oldukça tecrübeliyiz. Dünyanın her yerinden misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.

İşletmelerde gerek sosyal mesafe ve hijyene yönelik gerekli tedbirlerin de alındığını aktaran Atmaca, müşterilerin de HES koduyla otellere alındığını hatırlattı.

"ÖZELLİKLE RUSYA, UKRAYNA VE İÇ PAZARDAN REZERVASYON AKIŞI SÜRÜYOR"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut oteller, seyahat acenteleri, tatil bölgeleri olarak sektörün sezona hazır olduklarını ve özellikle Rusya, Ukrayna ve iç pazardan rezervasyon akışının sürdüğünü bildirdi.

"NİSAN GİBİ HAREKETLİLİK BEKLİYORUZ"

Avrupa ülkelerinde ise seyahat kısıtlamaları nedeniyle rezervasyon akışının çok fazla olmadığına işaret eden Turgut, "Sektör olarak biz hazırız. Nisan gibi hareketlilik bekliyoruz. En güçlü tarafımız hijyen yönetmeliği. Salgın öncesinde de uyguladığımız bir hijyen yönetmeliğimiz vardı, salgınla bu Güvenli Turizm Sertifikası çatısı altında daha da genişletildi. Otellerde vaka görülmesi, taşınması gibi durumlar yok denecek kadar az rastlanılmakta." diye konuştu.