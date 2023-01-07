Antalya'da turizm, yeni yıla rekorla başladı

Antalya, 2023 yılı için rekor turist sayısı hedeflediğini belirtikten sonra ilk 5 gün içinde tüm zamanların aynı dönemdeki en yüksek rakamı ile karşılaştı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 2023 turizm hedefini "tüm yılların en yüksek rakamı" olan 17 milyon olarak açıkladı.

Bu yıl 17 milyon turist sayısıyla tarihi rekorun hedeflendiği Antalya'ya, ocak ayının ilk 5 gününde hava yoluyla 47 bin 380 turist geldi.

İlk 5 günde yüzde 27,7'lik artış

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1-5 Ocak'ta Antalya'ya hava yoluyla gelen toplam turist sayısı, 47 bin 380 kişi oldu.

Geçen yıl ocak ayının ilk 5 gününe oranla yüzde 27,7'lik, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 24'lük artış gerçekleşti.

Rekorlar yılı 2020 geçildi

DHA'nın haberine göre, bu sayıyla Antalya'da, ocak ayı rekoruna sahip 2020 Ocak'ın ilk 5 günlük dönemine göre yüzde 1,1'lik artış yaşandı.

2019'dan 2022'ye kadar Antalya'daki turizm rakamları

Antalya'da 2019'da 15 milyon 644 bin 108 turist sayısıyla rekor yılı olmuştu.

2020'nin Ocak ve Şubat aylarında 2019'un aynı aylarının da üstünde turist ağırlandı. Ancak 2020'nin Mart ayında başlayan koronavirüs salgını sonrası 2 yıl, tüm dünya turizmiyle ciddi düşüler yaşandı.

2021'de toparlanma sürecine giren Antalya turizmi, 2022'de 2019'un rekorunu geçmeyi hedeflerken, bu kez en önemli iki pazar olan Rusya ile Ukrayna arasında şubatta savaş başladı.

2022'de savaşa rağmen 13 milyon 432 bin 593 turistle 2019'un yüzde 16 gerisinde kalındı.