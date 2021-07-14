Antalya'da turizmciler son yılların en hareketli bayramına hazır

Kurban bayramı tatili 9 gün olarak ilan edildikten sonra vatandaşlar, erteledikleri gezi ve ziyaretleri için plan yapmaya başladı. Rezervasyon olarak yansıyan bu doluluk, turizmcileri memnun etti.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması ile birlikte turizm cephesinde hareketlilik yaşanıyor. Rusya'dan da yoğun şekilde misafirlerin geldiğine değinen turizmciler, güzel bir sezon geçtiğini kaydediyor.

YABANCILAR KADAR YERLİ TURİSTLERDEN DE TALEP ARTTI

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, yabancı turistler kadar iç pazardan da talep görüyor.

Salgın tedbirleri kapsamında "Sağlıklı ve güvenli" turizm sertifikasıyla hizmet sunulan bölgede, turistler deniz, kum ve güneşin keyfini yaşıyor.

Rusya, Almanya ve Orta Doğu başta olmak üzere farklı destinasyonlardan yoğun turistlerin geldiği kente, Türkiye'nin farklı bölgelerinden tatilciler de ilgi gösteriyor.

"TESİSLERİN ÇOĞU BAYRAMI DOLU GEÇİRECEK"

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, herkes için sağlıklı bir bayram olmasını istediklerini söyledi.

Salgından dolayı insanlarda tatil özlemi olduğunu belirten Çorabatır, "Kış aylarından itibaren seyahat hareketinin iç pazarda yükseleceğini söylemiştik. Öyle de oldu. Aşılama çalışmaları, vakaların düşmesi bunda etken oldu. Ege ve Akdeniz'de otellerin çoğu açıldı. Tesislerin çoğu da bayramı dolu olarak geçirecek. Sonrasında da böyle devam edecek. Yurt dışından rezervasyonlar sürüyor." diye konuştu.

TATİLDE "TRAFİK VE SALGIN KURALLARINI" İHMAL ETMEYİN UYARISI

Sektörün sağlıklı ve güvenli turizm hizmeti sunduğunu vurgulayan Çorabatır, "Tatile çıkacaklara tek ricamız, lütfen trafik ve salgın kurallarını ihmal etmeyelim, rehavete kapılmayalım. Buna çok dikkat etmelerini istiyoruz. İnşallah insanlar tatilde güzel bir nefes alma fırsatı bulacaklar." dedi.

"SON YILLARIN EN YOĞUN BAYRAM TATİLİ OLACAK"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tatili açıklamasının ardından taleplerin iyice arttığını dile getirdi. Güzel bir sezon olacağını anlatan Atmaca, "Son yılların en yoğun bayram tatili olacak ve her yer dolacak. Sadece Akdeniz, Ege değil Türkiye'nin birçok noktasında hareketlilik yaşanacak.

HEM ARAÇ HEM UÇAK YOĞUNLUĞU VAR

Hem araç hem uçak yoğunluğu var. Salgın sürecinde sağlıklı ve güvenli turizm için sektör tedbirlerini aldı. Sertifikalı hizmet sunuyoruz." ifadesini kullandı.

"YOĞUN TALEPLE KARŞILAŞTIK"

Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Başkanı Yusuf Gerçeker ise Kurban Bayramı tatilinin her zamankinden çok daha yoğun geçeceğini bildirdi.

Yoğun taleple karşılaştıklarına dikkati çeken Gerçeker, "Salgın kapsamındaki kısıtlamalar kalktığı için insanlar erken rezervasyon yapmıştı. Kurban Bayramı tatili 9 gün olunca talep iyice arttı. İş dünyası yıllık izinlerini bayramla birleştirdiği için özellikle temmuz ayına çok yoğun talep aldık. Oteller yüzde 100 doldu." diye konuştu.