Antalya'da yaban mersininin kilosu 360 lira

"Blueberry" olarak bilinen yaban mersininin Antalya'nın Serik ilçesinde hasadına başladı. Bu yıl hava olaylarından etkilenmesine rağmen yaban mersini verimi üreticisini memnun etti.

Antalya Serik'te 27 dönüm alan üzerinde yetiştirilen yaban mersinleri, özenle tek tek toplanıyor.

Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi’nde yaban mersini için hasat dönemi başladı. Özenle toplanan yaban mersinlerinin kilogram fiyatı 250 ila 360 lira arasında tüketiciye sunuluyor.

Yaban mersini hasadı 1 ay gecikti

Yaban mersini de kış aylarındaki soğuk hava, fırtına dolu gibi doğa olaylarından etkilendi ve 1 ay gecikmeli olarak hasadına başlandı.

Kış aylarında yetiştirilen yaban mersini için saman ve lastik yakarak ürünün üşümemesi ve direncini artırmak için hem dışardan hem içerden korumaya aldıklarını belirten Ziraat Mühendisi Ayfer Hız, "Sloganımız 'Haydi kızlar verime’ idi, kızlar bizim sözümüzü dinledi. İstediğimizin de üstünde bir verime ulaştırdı. O yüzden mutluyuz." dedi.

“İsteğimizin üstünde bir verime ulaştık”

İHA'nın haberine göre, 27 dönümlük arazide yaban mersini yetiştiriciliği yaptıklarını belirten Ayfer Hız, “Burada yaklaşık 9 bin saksımız var. Saksı başı 4 kiloyu hedeflemekteyiz. Hasat dönemimiz 1 buçuk-2 ay dönemi içerisinde değişiklik göstermekte. Bu sene soğuk ve donlardan ufak bir miktarda etkilendik. Antalya’ya kar bile yağdı. Tabii ki biz bitkilerimizin direncini doğru bir şekilde artırdık. Ürünlerin üşümemesi için bazı fiziksel uygulamalar yaptık. Saman, lastik yakımı gibi. Bitkiyi hem dıştan korumaya aldık. Hem içten besleyerek korumaya aldık ve bugüne geldik." dedi.

Müşteri problemi yok

Blueberry’e olan talebin hiçbir zaman azalmadığını, devamlı bir müşteri portföyü olduğunu söyleyen Hız, "Sürekli aktif bulunan bir ürün. Ürünün pazarlama kısmına değinecek olursak, büyük zincir marketlerde oldukça büyük talep var. Ayrıca birebir iletişimde olduğumuz müşterilerimiz de var. Bizim bahçemizde 3 çeşit ürünümüz var. Hepsinin spesifik özellikleri var. Kalibreleri, aroma oranları ve meyvenin üzerindeki puslu yapı farklılık gösteriyor. Biz de talebe bağlı olarak istedikleri ürünü tüketiciye sunuyoruz.





"Bazı meyvelerimiz ekşili, tatlılı, kimisi çok tatlı"

Bazı meyvelerimiz ekşili, tatlılı, kimisi çok tatlı, bazıları biraz kekremsi ama kalibreleri standardın üstünde. Müşteriyi asıl etkileyen aromadan sonra kalibreleri oluyor. Meyve ne kadar iriyse, talep de o kadar çok oluyor. Ürünlerimizin kilosu 250-360 lira arasında değişiklik gösteriyor. Dönemine göre artış ya da düşüş olabiliyor. Ürünlerimiz 125 gram şalelerde satılıyor." şeklinde konuştu.