Antalya'da yağan kar üreticiye don nöbeti tutturdu

Örtü altı alanda salatalık, patlıcan, biber, domates ve fasulye gibi 350 bin ton sebzenin üretildiği Antalya7nın ilçesi Gazipaşa'da dün 9 yıl aradan sonra yağan kar üreticileri alarma geçirdi.

Toplam 32 bin 700 dekar örtü altı alanda salatalık, patlıcan, biber, domates ve fasulye gibi 350 bin ton sebzenin üretildiği Gazipaşa'da dün 9 yıl aradan sonra yağan kar, yerini soğuk ve kuru havaya bıraktı.

ÜRETİCİLER GECE BOYUNCA NÖBET TUTTU

Sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle birlikte ilçede örtü altı üretim yapan çiftçiler zirai don nöbetine başladı. Üreticiler seralarında önlemlerini alarak, soba ve yakacak temini yapıp ürünlerinin dondan etkilenmemesi için gece boyu nöbet tuttu.

GAZİPAŞA'DA SERALARDAKİ SOBALAR ATEŞLENDİ

Üreticiler, gece boyunca derece kontrolü yapıp, sabahın ilk ışıklarına kadar seraların içinde bekledi. Dışarıda hava sıcaklığının 2 dereceye düşmesiyle seranın içindeki havayı bitki gelişimini etkilemeyecek 4-6 derece seviyesinde tutmak için yoğun çaba sarf eden üreticiler, sobaları ateşledi.

KUYU SUYU FİSKİYELEREK SERA İÇERİSİNDE ISIYI DENGEDE TUTMAYI PLANLIYORLAR

40 dekar muz serasında don nöbeti tutan Cihan Özdemir, "Bu gece don olacağı için belli saatlerde seramızı takip ediyoruz. Sabaha kadar bekleyeceğiz. Don saati belli olmuyor. Don başlayınca kuyu suyu fiskiyelerek sera içerisinde ısıyı dengede tutacağız." dedi.

“BUZLANMA OLAYI OLABİLİR ENDİŞESİYLE ÇİFTÇİLERİMİZ HAZIR BEKLİYOR”

Seralarda don nöbeti tutan üreticileri ziyaret eden Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, soba ateşlemesine yardım etti. Yılmaz, "Gazipaşa'mızda bir kar yağışı oldu. Soğuk bir gün yaşıyoruz. Şu anda gece saat 01.00 ve çiftçilerimiz hazır bekliyor. Buzlanma olayı olabilir endişesiyle. Seraların başında bekliyorlar hazırlıklı bir şekilde. Sebze serası olanlar soba yakıyor. Muz serası olanlar sulandırma yapıyorlar. Biz de çiftçilerimize kolay gelsin demek amacıyla dolaşıyoruz. Bir ihtiyaçlarının olup olmadığına bakıyoruz. Umarım kötü bir hava olmaz. Şu anda dışarıda derece artı 3 civarında sıcaklık." diye konuştu.