Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan muz seralarında yılın ilk hasadı gerçekleştirildi.

Manavgat’ta 15 bin dönümün üzerinde örtü altı muz üretimi yapılıyor ve burada yapılan üretim sonucunda Türkiye’nin muz ihtiyacının yüzde 15’ini karşılanıyor.

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Karacalar Mahallesinde Ozan Gündüz’e ait 27 dönüm kapalı alanı bulunan muz serasında ilk hasat gerçekleştirildi.

“İÇ PİYASADA TÜKETİM OLARAK POTANSİYELE DAHA YENİ ULAŞIYORUZ”

Manavgat’ta muz üretimi konusunda bilgi veren Ziraat Mühendisi Süleyman Kısa, Manavgat’ta muz üretiminin yaklaşık 10 yıl önce 1-2 üreticinin eski klasik seralarda deneme üretimiyle başladığını belirterek “Gelinen noktada çok ciddi bir yol kat edildi. Çok da başarılı bir üretim var. İç piyasada tüketim olarak potansiyele daha yeni ulaşıyoruz.” diye konuştu.

Antalya'da yılın ilk muz hasadı Manavgat'ta yapıldı VİDEO

“MANAVGAT MUZU HER YÖNÜYLE ÇOK DAHA KALİTELİ”

Manavgat muzunun kendine has özellikleriyle diğer bölgelerin muzlarından bir adım önde olduğuna dikkat çeken Kısa, “Manavgat muzu parmak yapısı, kalitesiyle ithal muza göre aromasıyla, sağlık yönüyle denk veya daha üstün. Her yönüyle çok daha kaliteli. Raf ömrüyle geldi son zamanlarda, inşallah o raf ömrünü de ürünü iyi beslemeyle iyi iklimlemeyle aşacağımızı düşünüyorum. Kalite ve sağlık açısından herhangi bir sıkıntısı yok.” şeklinde konuştu.

“HASADIMIZ 1 AY ÖNCESİNDEN BAŞLADI”

Muz üreticisi Ozan Gündüz, 2021 muz hasadının Manavgat için başladığını belirterek “Buradan tüm üreticilerimize hayırlı olsun, bereketli olsun diyoruz. Seramızda 2020 yılının 5 Mayıs tarihinde muz dikimini gerçekleştirdik. 1 yıllık süremiz dolmak üzere hasadımız da yavaş yavaş 1 ay öncesinden başladı. Şimdi devam ediyoruz. Olgunlaşan muzların şekillerine, muzun artık besleyemeyecek duruma gelmesini ardından kesiliyor ve tüccarlar tarafından toplanıyor. Bu yıl ilk yılımız olması, muzun kök gelişiminin yeterli olmaması nedeniyle şu an dallarımızın kilosu 30-32 civarında. İleriki yıllarda köklerin daha da gelişmesiyle daha fazla kilolar bekliyoruz. Seramızda 4 bin 500 fidemiz var. Yaklaşık 30 kilodan hesap edeceğiz, 1.350 ton civarında bir ürün bekliyoruz.” dedi.

"FİYATLAR 7,20-7,50 BANDINDA"

Gündüz, “İlk yılımızda her ağaçtan 30 kilo muz aldık. Fiyatlar 7,20-7,50 bandında değişiyor.” diye konuştu.





“TÜRKİYE’NİN MUZ İHTİYACININ YÜZDE 15’İNİ TEK BAŞINA MANAVGAT ÜRETİYOR”

Tarımın artık yatırım yapılabilir bir sektör haline dönüştüğünü belirten Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, “Manavgat’ta 2014 yılında 21 dönümle başlayan örtü altı muz üretimi 2020 yılı sonu itibariyle 15 bin dönümü aşmış durumda. Buda şunu gösteriyor, Türkiye’nin muz ihtiyacının yaklaşık yüzde 15’ini artık tek başına Manavgat üretiyor. Muzda 200 milyon dolarlık ithalat var, biz bu 200 milyon dolarlık ithalatı azaltarak ülkemizin cari işlemler açığının azalmasına katkı sağlamış olduk.” şeklinde konuştu.